¿Cuál será el equipo en el que LeBron James tendrá su 'último baile'?

Hiram Marín

El mercado de la NBA se sacudió tras la salida de LeBron James de los Lakers. A sus 41 años, busca un proyecto sólido que le permita pelear por el título. Su agencia evalúa ofertas reales en un verano lleno de traspasos históricos.

Los Cleveland Cavaliers lideran las opciones por el factor de volver a casa. La ventaja es un núcleo fuerte con Donovan Mitchell para dosificar sus minutos en cancha. La desventaja es la nula flexibilidad salarial tras asegurar el contrato de James Harden.

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Los Philadelphia 76ers entran a la puja tras sacudir la liga adquiriendo a Jaylen Brown. La ventaja es inmediata: un tridente letal junto a Brown y Joel Embiid en el Este. El obstáculo es el tope financiero, que obligaría a LeBron a sacrificar dinero.

Los Minnesota Timberwolves emergen como un destino idóneo por su impecable nivel táctico. El beneficio es ocupar el puesto vacante junto a Anthony Edwards y LaMelo Ball. El contra es el mercado de la ciudad y un drástico cambio geográfico.

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Finalmente, los Golden State Warriors se mantienen firmes por el deseo de unirse a Stephen Curry. La ventaja es la química ganadora con el 'Chef' y no mudarse de la Costa Oeste. La desventaja es que la gerencia no tiene activos para armarle una banca profunda y eso no le convendría a James.

James será el que tome la última decisión, apoyado por su representante, Cleveland lleva mano, pero habrá que esperar a que el propio LeBron sea quien proporcione noticias al respecto.