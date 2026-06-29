LeBron James no seguirá en Los Angeles Lakers

Redacción FOX Deportes

El referente mundial del basquetbol, LeBron James habría comunicado a su actual equipo, Los Angeles Lakers, su inminente salida.

LeBron se prepara para jugar su temporada número 24, sin embargo, no lo hará con el equipo al que estuvo ligado durante los últimos ocho años.

Así llegó a la cita con la historia LeBron James, máximo anotador de todos los tiempos en la NBA

Nunca antes, en la historia de la NBA, un jugador había estado activo durante 24 temporadas, récord que romperá LeBron en el ciclo 2026-2027.

La noticia se da a unas horas de que se abra la ventana de contrataciones para los agentes libres, sin duda, una decisión que ha sorprendido a toda la liga.

En el horizonte de James se asoma la posibilidad de que sean los Golden State Warriors los que se hagan de los servicios del exmedallista olímpico.

LeBron James continúa haciendo historia y llegó a 43,000 puntos

En caso de hacerse oficial su llegada para jugar al lado de Stephen Curry, el equipo californiano se convertiría en el cuarto en la carrera de LeBron James luego de haber defendido los colores de Cleveland, Miami y el citado LA Lakers.