Publicación: martes 30 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

LeBron James no seguirá en Los Angeles Lakers

La gran estrella pone punto final con el equipo de California

El referente mundial del basquetbol,  LeBron James habría comunicado a su actual equipo, Los Angeles Lakers, su inminente salida.

LeBron se prepara para jugar su temporada número 24, sin embargo, no lo hará con el equipo al que estuvo ligado durante los últimos ocho años.

Así llegó a la cita con la historia LeBron James, máximo anotador de todos los tiempos en la NBA

Con sus 38 puntos en el juego de los Lakers ante el Thunder, LeBron James rompió el récord de más puntos en la NBA, que ahora está en 38, 388 y contando.
De manera simbólica, James recibió el balón por parte de Kareem Abdul-Jabbar, quien tuvo el récord por 40 años.
Pese a todos sus puntos y el gran nivel de James, los Lakers perdieron 130 a 133 frente al Thunder.
Durante unos minutos al final del tercer cuarto, el juego se detuvo para que LeBron celebrara con su familia y con el mismo Kareem Abdul-Jabbar, para quien pidió una aplauso por parte del público.

Nunca antes, en la historia de la NBA,  un jugador había estado activo durante 24 temporadas, récord que romperá LeBron en el ciclo 2026-2027.

La noticia se da a unas horas de que se abra la ventana de contrataciones para los agentes libres, sin duda, una decisión que ha sorprendido a toda la liga.

En el horizonte de James se asoma la posibilidad de que sean los Golden State Warriors los que se hagan de los servicios del exmedallista olímpico.

LeBron James continúa haciendo historia y llegó a 43,000 puntos

En la casa de los Lakers se desacó el histórico hecho
LeBron james podría estar jugando sus últimas temporadas
Lamentablemente para James el récord vino acompañado de una derrota

En caso de hacerse oficial su llegada para jugar al lado de Stephen Curry, el equipo californiano se convertiría en el cuarto en la carrera de LeBron James luego de haber defendido los colores de Cleveland, Miami y el citado LA Lakers.

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