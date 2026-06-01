Publicación: martes 2 de junio de 2026

EFE

New York Knicks vs San Antonio Spurs: duelo con sabor latino

Las Finales de la NBA arrancan este miércoles 3 de junio.

Los New York Knicks de Karl-Anthony Towns y José Alvarado, dos neoyorquinos de raíces caribeñas, buscarán devolver el anillo a la Gran Manzana frente a unos San Antonio Spurs que siguen contando con la figura del argentino Manu Ginóbili en su estructura deportiva años después de su retirada.

Tras 27 años sin pisar unas Finales de la NBA, los Knicks regresan a la máxima cita de la mano de dos latinos nacidos en Nueva York.

Karl-Anthony Towns, internacional con República Dominicana, llegó a los Knicks, el club de su vida, al inicio de la temporada 2024/25 tras ser traspasado por los Minnesota Timberwolves a cambio de Julius Randle y Donte DiVincenzo.

Con barrida despiadada los Knicks van a las Finales de la NBA

Los Knicks apalearon a domicilio 130-93 a los Cavaliers y clasificaron a las Finales de la NBA
El conjunto neoyorquino 'barrió' la serie 4-0 sobre Cleveland
Jalen Brunson anotó 15 puntos y en general ha sido clave para el regreso de los Knicks a las Finales después de 27 años
"Es un honor poder hacer esto (llegar a las Finales) con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida. Que la palabra 'esperanza' vuelva a la ciudad gracias a nosotros, no voy a mentir, es algo muy emotivo, algo con lo que siempre he soñado. Nunca sabes si algún día se va a hacer realidad".

Towns, de madre dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York.

El dominicano es fijo en el quinteto titular de Mike Brown, con un promedio de 16.9 puntos, 10.6 rebotes y 5.9 asistencias en estos playoff, en los que los Knicks han pasado por encima de Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers y Cavaliers.

Los Spurs avanzan en la NBA, los Knicks toman ventaja y los 76ers dan pelea

76ers 113-97 Celtics
Los de Filadelfia evitaron la eliminación, pero van 3-2 abajo
Hawks 97-126 Knicks
El equipo de Nueva York toma ventaja de 3-2 en la serie
Trail Blazers 95-114 Spurs
San Antonio se clasificó a las semifinales de la Conferencia Oeste

Desde febrero, Towns comparte vestuario con José Alvarado, oriundo de Brooklyn e internacional con Puerto Rico. Ambos simbolizan el arraigo de la actual plantilla en la ciudad y quizá una de las claves de su éxito.

Alvarado es un base muy habilidoso, experto en el robo de balones, por lo que se ha ganado el apodo de 'Grand Theft Alvarado', que se ha integrado de manera natural en la rotación de Mike Brown y que se ha metido al Madison Square Garden en el bolsillo.

Sus minutos han caído durante los playoff, aunque esta temporada promedió 7.4 puntos, 2.5 rebotes y 3.4 asistencias por partido.

Los Spurs dieron un gran golpe y habrá séptimo juego

Victor Wembanyama anotó 28 puntos en la victoria 118-91 de los Sputs sobre Thunder
El francés dominó sobre todo la primera mitad
El Thunder tuvo un tercer cuarto desastroso, llena de tiros fallados

La huella de Manu

Los Spurs no cuentan con latinos en su plantilla, pero en los despachos trabaja el argentino Manu Ginóbili, auténtica leyenda de San Antonio con cuatro anillos como jugador.

Tras dejar el baloncesto y ver cómo los Spurs retiraban su dorsal '20' meses después, Ginóbili regresó a San Antonio en 2021 como asesor especial para operaciones deportivas, con la tarea de asesorar a jugadores como al propio Victor Wembanyama dentro y fuera de la cancha.

Ginóbili suele dejarse ver en la grada del Frost Bank Center, donde coincide con otras leyendas de los Spurs como Tim Duncan, otro de los miembros de aquel mítico 'Big Three' que formaron con el francés Tony Parker.

Con reacción oportuna, los Spurs ya empataron las finales del Oeste

Solo jugó tres cuartos y aún así, Victor Wembanyama anotó 33 puntos y recuperó 8 rebotes en el triunfo 103-82 de los Spurs sobre Thunder
Shai Gilgeous-Alexander únicamente anotó 18 puntos y en esta ocasión no pesó, lo que provocó que la serie se empatara 2-2
Wembanyama contribuyó a la ofensiva y a la defensiva
La serie larga se dibuja en el panorama y por lo pronto no hay nada para nadie

Y también es muy activo en redes sociales. "¡Mi primera como hincha!", dijo después de que los Spurs se proclamasen campeones del Oeste al derrotar por 4-3 a los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

"¡Espectacular! ¡Los Spurs de nuevo a las Finales de la NBA! ¡Qué emoción! ¡¡Increíble lo de este equipo!! ¡4 (partidos) más!", añadió el argentino.

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