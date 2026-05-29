Gane quien gane las Finales de la NBA, Jeremy Sochan tendrá anillo de campeón

Hiram Marín

Jeremy Sochan llegará a las Finales de la NBA con una situación tan extraña como privilegiada: gane quien gane la serie entre Knicks y Spurs, podría recibir un anillo de campeón.

El delantero polaco comenzó la temporada en San Antonio, franquicia que lo seleccionó en el Draft de 2022, antes de cambiar de destino a mitad de campaña.

¡Imagina jugar las #NBAFinals contra el equipo que te seleccionó en el Draft! 😱🏆



Así la historia de Jeremy Sochan... 🏀🔥 pic.twitter.com/DcdWoQ0Auo — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 1, 2026

Su historia tomó un giro inesperado en febrero, cuando los Spurs lo dejaron en libertad tras haber disputado 28 partidos en la campaña 2025-26. Poco después firmó con Nueva York, donde encontró un lugar en el plantel que ahora disputará el título precisamente ante su ex equipo.

La curiosidad está en una tradición no escrita de la NBA. Aunque la liga no obliga a las franquicias a entregar anillos a jugadores que ya no pertenecen al roster campeón, es habitual que los equipos reconozcan a quienes aportaron durante la temporada. Por ello, Sochan es candidato a recibir la distinción sin importar el resultado de las Finales.

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Así, mientras Knicks y Spurs buscan levantar el trofeo Larry O’Brien, Sochan ya tiene asegurado un lugar en una de las anécdotas más peculiares del año.

Si Nueva York se corona, festejará como integrante del equipo; si San Antonio conquista el campeonato, también podría ser recompensado por los 28 encuentros que disputó con la franquicia texana antes de su salida.