Victor Wembanyama encabeza a la quinteta defensiva del año en la NBA

EFE

La NBA anunció este viernes la quinteta defensiva de la temporada 2025-2026, integrada por Victor Wembanyama, Chet Holmgren, Ausar Thompson, Rudy Gobert y Derrick White.

Wembanyama (San Antonio Spurs) fue elegido por unanimidad con un máximo de 200 puntos por un jurado de 100 votantes, seguido de Holmgren (Oklahoma City Thunder) con 190 puntos y Thompson (Detroit Pistons) con 166.

Completaron la quinteta Gobert (Minnesota Timberwolves) con 151 puntos y White (Boston Celtics) con 146.

Wembanyama ya había sido elegido como mejor defensa del año, por unanimidad por primera vez en la historia, tomando el relevo de su compatriota Rudy Gobert, ganador de ese premio en cuatro ocasiones (2018, 2019, 2021 y 2024).

También fue anunciado el segundo quinteto defensivo, que integran Scottie Barnes (Toronto Raptors, 130 puntos), Cason Wallace (Thunder, 94), Bam Adebayo (Miami Heat, 71), OG Anunoby (New York Knicks, 67) y Dyson Daniels (Atlanta Hawks, 50).