EFE
Victor Wembanyama, Defensivo del año por unanimidad en la NBA
El centro de los San Antonio Spurs prácticamente no tuvo competencia
El centro francés Victor Wembanyama ha sido elegido por primera vez como el Jugador Defensivo del Año en la NBA, según anunció este lunes la liga.
Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.
El poste francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).
Wembanyama, ganador del Novato del Año en 2024, era el favorito para el Defensivo del Año la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.
Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.
Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros playoffs en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.
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