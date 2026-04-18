Victor Wembanyama, Defensivo del año por unanimidad en la NBA

EFE

El centro francés Victor Wembanyama ha sido elegido por primera vez como el Jugador Defensivo del Año en la NBA, según anunció este lunes la liga.

Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.

The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is... Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026

El poste francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Wembanyama, ganador del Novato del Año en 2024, era el favorito para el Defensivo del Año la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.

Victor Wembanyama is the youngest player to win the Kia NBA Defensive Player of the Year Award.



He is also the first player to win the award within his first three seasons since David Robinson (1991-92 with San Antonio). https://t.co/D6wU6hsvJI — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros playoffs en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.