Luka Doncic regresó de España pero aún no se sabe si jugará en playoffs

Hiram Marín

El esloveno Luka Doncic está de regreso en Estados Unidos tras viajar a España en busca de acelerar la recuperación de la lesión de grado 2 en el tendón de la corva que sufrió a inicios de abril.

Su estancia en Europa contó con la aprobación de Los Angeles Lakers, con la intención de encontrar alternativas médicas que le permitieran recortar tiempos rumbo a los playoffs.

Luka Doncic, fuera el resto de la temporada por lesión El esloveno se lastimó en el partido de Lakers ante Oklahoma City Thunder

Durante su paso por Madrid, el base se sometió a diversos tratamientos especializados, incluyendo terapias regenerativas como inyecciones en la zona afectada, uso de plasma rico en plaquetas y procedimientos con células madre. El objetivo fue estimular la regeneración muscular en una lesión que normalmente requiere entre cuatro y seis semanas de recuperación.

El propio entorno del jugador y el staff de coacheo han sido cautelosos respecto a su evolución.

Luka Doncic viajó a España y usará medicina alternativa en su lesión El objetivo del esloveno es estar de regreso con los Lakers en los playoffs

El entrenador JJ Redick señaló que Doncic se mantiene motivado y de buen ánimo, aunque sin establecer una fecha clara para su regreso a la duela. Además, desde el equipo se ha insistido en que harán lo posible por extender la temporada para darle margen de reincorporarse.

A pesar de haber vuelto ya de Europa, su estatus para la primera ronda de playoffs sigue siendo incierto. Diversos reportes coinciden en que no está garantizado que pueda jugar el arranque de la serie, e incluso existe la posibilidad de que se pierda parte o toda esa fase debido a la naturaleza delicada de la lesión.