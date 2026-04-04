Luka Doncic viajó a España y usará medicina alternativa en su lesión

Redacción FOX Deportes

El esloveno Luka Doncic sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda, una lesión confirmada por estudios de imagen que lo deja fuera al menos del cierre de la temporada regular con Los Angeles Lakers. El tiempo estimado de recuperación para este tipo de problema ronda las cuatro semanas, aunque depende de la evolución.

Lo inusual no es la lesión, sino la decisión médica: tras consultar con el cuerpo médico del equipo y su entorno cercano, Doncic viajó a Europa para someterse a un tratamiento especializado alternativo.

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La determinación responde a la intención de acelerar su recuperación, algo poco común en plena competencia dentro de la NBA, donde normalmente se siguen protocolos internos.

Hay un punto clave que debe quedar claro: no se ha hecho público el tratamiento específico. Lo único confirmado es que se trata de un enfoque más agresivo y fuera del estándar habitual.

Luka Doncic, fuera el resto de la temporada por lesión El esloveno se lastimó en el partido de Lakers ante Oklahoma City Thunder

Existen terapias avanzadas en Europa dentro de la medicina regenerativa para este tipo de lesiones, pero no hay confirmación oficial de cuál está utilizando el jugador.

El contexto explica la apuesta: con los playoffs cerca, Doncic busca reducir tiempos en una lesión que suele ser delicada por su riesgo de recaída. La estrategia apunta a regresar lo antes posible, aunque eso implique asumir un margen mayor de riesgo en comparación con una recuperación más conservadora.