Luka Doncic, fuera el resto de la temporada por lesión

Hiram Marín

La lesión de Luka Doncic encendió las alarmas en Los Angeles Lakers en la recta final de la temporada regular. El esloveno sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierdo durante el duelo ante Oklahoma City Thunder.

De inmediato salió del partido y el equipo confirmó que será evaluado con estudios médicos. Por ahora, no existe un tiempo oficial de recuperación definido.

Luka Doncic will miss the rest of the regular season while his status is uncertain beyond that due to a hamstring injury, per @ShamsCharania.



(via: @NBA) pic.twitter.com/pVczAYf7zv — TSN (@TSN_Sports) April 3, 2026

la resonancia para determinar la gravedad de la lesión. En este tipo de molestias, el periodo de baja puede variar de algunos días a varias semanas, según el grado.

El calendario complica cualquier escenario, ya que restan pocos juegos antes del cierre de la fase regular. Aun así, existe la posibilidad de que regrese si la lesión resulta leve.

Thunder exhibió a los Lakers y les puso una tremenda paliza

La baja de Doncic representa un golpe durísimo para el equipo angelino en ambos costados de la duela. Se trata de su principal generador ofensivo y uno de los líderes anotadores de la liga esta temporada. Su ausencia obliga a redistribuir responsabilidades y aumenta la presión sobre figuras como LeBron James. Sin él, el funcionamiento colectivo pierde fluidez y contundencia.

De cara a los playoffs, la incertidumbre es total para los Lakers. Si Doncic logra recuperarse a tiempo, podría volver sin ritmo competitivo tras la inactividad. En caso contrario, el equipo enfrentaría la postemporada sin su pieza más determinante. Ese escenario reduciría de forma considerable sus aspiraciones al título. Todo dependerá del diagnóstico final y de su evolución en los próximos días.