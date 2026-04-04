Publicación: viernes 3 de abril de 2026

Hiram Marín

Luka Doncic, fuera el resto de la temporada por lesión

El esloveno se lastimó en el partido de Lakers ante Oklahoma City Thunder

La lesión de Luka Doncic encendió las alarmas en Los Angeles Lakers en la recta final de la temporada regular. El esloveno sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierdo durante el duelo ante Oklahoma City Thunder.

De inmediato salió del partido y el equipo confirmó que será evaluado con estudios médicos. Por ahora, no existe un tiempo oficial de recuperación definido.

la resonancia para determinar la gravedad de la lesión. En este tipo de molestias, el periodo de baja puede variar de algunos días a varias semanas, según el grado.

El calendario complica cualquier escenario, ya que restan pocos juegos antes del cierre de la fase regular. Aun así, existe la posibilidad de que regrese si la lesión resulta leve.

Thunder exhibió a los Lakers y les puso una tremenda paliza

Oklahoma City Thunder aplastó 139-96 a Los Angeles Lakers, con una diferencia de 43 puntos que dejó clara la superioridad.
Shai Gilgeous-Alexander lideró el ataque con 28 puntos y control total del ritmo ofensivo.
El Thunder marcó el ritmo desde el inicio con 44 puntos en el primer cuarto y llegó al descanso con el juego prácticamente resuelto.
Los Lakers nunca tomaron la delantera y mostró una de sus peores actuaciones colectivas.
LeBron James registró 12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, sin influencia en el desarrollo del juego.
Luka Doncic terminó con 15 puntos, 6 pérdidas de balón y baja eficiencia ofensiva.

La baja de Doncic representa un golpe durísimo para el equipo angelino en ambos costados de la duela. Se trata de su principal generador ofensivo y uno de los líderes anotadores de la liga esta temporada. Su ausencia obliga a redistribuir responsabilidades y aumenta la presión sobre figuras como LeBron James. Sin él, el funcionamiento colectivo pierde fluidez y contundencia.

De cara a los playoffs, la incertidumbre es total para los Lakers. Si Doncic logra recuperarse a tiempo, podría volver sin ritmo competitivo tras la inactividad. En caso contrario, el equipo enfrentaría la postemporada sin su pieza más determinante. Ese escenario reduciría de forma considerable sus aspiraciones al título. Todo dependerá del diagnóstico final y de su evolución en los próximos días.

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