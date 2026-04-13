Luka Doncic aún no tiene fecha de regreso

Alejandro Urtusuástegui

Los playoffs de la NBA inician en tres días y Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, aún no tiene fecha de regreso.

El jugador sufrió una distención en los isquiotibiales durante un partido ante el Oklahoma City Thunder a principios de abril. Normalmente, este tipo de lesiones requieren un mes de recuperación, lo que lo dejó fuera del cierre de temporada regular y que lo llevaría a perderse la primera ronda de los playoffs.

Doncic decidió tratarse en Madrid con la intención de acelerar su recuperación a través de métodos alternativos.

Pese a ausencias, los Lakers encontraron el ritmo ante los Warriors

Doncic genera preocupación en Los Ángeles, pues se suma a Austin Reaves, cuya situación también es incierta.

Al respecto, LeBron James dijo tras la derrota frente a los Dallas Mavericks:

“Sí, me desperté de la siesta después del entrenamiento y vi las noticias. Fue como un disparo, un golpe al corazón”.

Reaves, sufrió una distensión en el oblicuo en ese mismo partido contra Oklahoma City Thunder, por lo que también podría perderse gran parte de la primera ronda frente Los Houston Rockets.

Thunder exhibió a los Lakers y les puso una tremenda paliza

“Nos enteramos de la noticia bastante rápido, (…) sabíamos que le iban a hacer una resonancia, pero cuando me desperté y vi la noticia, pensé: "****". Ese fue literalmente mi tono”.

Ante este panorama, los Lakers deberán apoyarse en jugadores como Marcus Smart, recién recuperado, y Luke Kennard para cubrir las ausencias en un momento clave de la temporada.