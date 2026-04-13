Publicación: miércoles 15 de abril de 2026

Alejandro Urtusuástegui

Luka Doncic aún no tiene fecha de regreso

El esloveno se perdería la primera ronda de los playoffs.

Los playoffs de la NBA inician en tres días y Luka Doncic, estrella de Los Angeles Lakers, aún no tiene fecha de regreso.

El jugador sufrió una distención en los isquiotibiales durante un partido ante el Oklahoma City Thunder a principios de abril. Normalmente, este tipo de lesiones requieren un mes de recuperación, lo que lo dejó fuera del cierre de temporada regular y que lo llevaría a perderse la primera ronda de los playoffs.

Doncic decidió tratarse en Madrid con la intención de acelerar su recuperación a través de métodos alternativos.

Pese a ausencias, los Lakers encontraron el ritmo ante los Warriors

Los Angeles Lakers vencieron 119-103 a los Golden State Warriors, con un cierre sólido que terminó por inclinar el juego de forma definitiva.
LeBron James fue la figura con 33 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, además de tirar 13 de 19 de campo y 3 de 5 en triples
Los Lakers lograron el triunfo pese a las ausencias de Austin Reaves y Luka Doncic, por los Warriors no jugó Stephen Curry

Doncic genera preocupación en Los Ángeles, pues se suma a Austin Reaves, cuya situación también es incierta.

Al respecto, LeBron James dijo tras la derrota frente a los Dallas Mavericks:

“Sí, me desperté de la siesta después del entrenamiento y vi las noticias. Fue como un disparo, un golpe al corazón”.

Reaves, sufrió una distensión en el oblicuo en ese mismo partido contra Oklahoma City Thunder, por lo que también podría perderse gran parte de la primera ronda frente Los Houston Rockets.

Thunder exhibió a los Lakers y les puso una tremenda paliza

Oklahoma City Thunder aplastó 139-96 a Los Angeles Lakers, con una diferencia de 43 puntos que dejó clara la superioridad.
Shai Gilgeous-Alexander lideró el ataque con 28 puntos y control total del ritmo ofensivo.
El Thunder marcó el ritmo desde el inicio con 44 puntos en el primer cuarto y llegó al descanso con el juego prácticamente resuelto.
Los Lakers nunca tomaron la delantera y mostró una de sus peores actuaciones colectivas.
LeBron James registró 12 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, sin influencia en el desarrollo del juego.
Luka Doncic terminó con 15 puntos, 6 pérdidas de balón y baja eficiencia ofensiva.
“Nos enteramos de la noticia bastante rápido, (…) sabíamos que le iban a hacer una resonancia, pero cuando me desperté y vi la noticia, pensé: "****". Ese fue literalmente mi tono”.

Ante este panorama, los Lakers deberán apoyarse en jugadores como Marcus Smart, recién recuperado, y Luke Kennard para cubrir las ausencias en un momento clave de la temporada.

Triunfo clave para los Lakers, con gran noche de LeBron James

Los Angeles Lakers derrotaron 114-87 a los Washington Wizards en un partido que se rompió tras un segundo cuarto dominante del equipo angelino.
LeBron James firmó un triple-doble de 21 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, siendo el eje absoluto del funcionamiento del equipo.
Bronny James tuvo participación en el encuentro, sumando minutos en la rotación durante un cierre ya controlado.
Con este resultado, Lakers se mantiene en la parte alta de la Conferencia Oeste, instalado en zona de contendientes directos rumbo a playoffs.

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