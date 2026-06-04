Los Knicks acarician el título de la NBA con otra victoria sobre los Spurs

EFE

Los New York Knicks sellaron una trascendental victoria en el Frost Bank Center de San Antonio y, en un final apretado en el que el francés Victor Wembanyama estropeó su gran segunda mitad, triunfaron por 105-104 para tomar ventaja 2-0 en las Finales de la NBA y colocarse a dos triunfos del anillo.

Los Spurs estuvieron a punto de remontar una desventaja de catorce puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson (20 puntos) anotó el libre del definitivo 105-104 y Victor Wembanyama falló el último tiro para los texanos.

'Wemby' anotó 22 de sus 29 puntos (9 rebotes y 4 tapones) en la segunda mitad, pero en los últimos segundos pasó de héroe a villano, con una pérdida de balón y falta que envió a Brunson a la línea de libre para la canasta decisiva. El francés, de 22 años y en sus primeras Finales, tomó con coraje el último tiro, pero lo falló.

El partido acabó entre cánticos de 'Let's go Knicks' en San Antonio y desató la fiesta neoyorquina, con los dos próximos partidos que se disputarán el lunes y miércoles en un Madison Square Garden repleto, en el que también se espera la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

El dominicano Karl Anthony Towns firmó un doble doble de 21 y trece rebotes, Jalen Brunson sumó 20 puntos, cinco rebotes y seis asistencias y Mikal Bridges también aportó veinte puntos para los Knicks. Landry Shamet también dio la cara con trece puntos saliendo del banquillo.

Para los Spurs fue un revés traumático que les deja al borde del abismo en sus primeras Finales en doce años. No les bastó un espectacular 14-0 en el cuarto período para evitar la derrota.

De'Aaron Fox metió veinte puntos para San Antonio, Dylan Harper anotó 15 y Devin Vassell y Stephon Castle no pasaron de los catorce cada uno.

Towns enseña el camino

Estaban llamados a reaccionar los Spurs tras la derrota del miércoles y saltaron a la pista con las ideas claras, atentos en la toma de decisiones, contundentes con el tiro y agresivos en defensa.

Tiraron con un 65 % de acierto en el primer período y llegaron a tener doce puntos de ventaja en el 37-25, pero fueron de más a menos. Comenzaron mal los Knicks, pero se fueron asentando y remontaron con un extraordinario Towns. El dominicano, que había metido 18 puntos en el primer partido, llevaba ya 17 al descanso.

Cambió la inercia del partido y su espectacular actuación chocó con la de un Wembanyama perdido, que tan solo tomó cuatro tiros, anotando dos, y que encadenó unas graves pérdidas de balón que los Knicks aprovecharon para llevarse cuatro puntos de ventaja al descanso (56-52).

Pese a que su primera ventaja solo llegara al final del segundo cuarto, el marcador dejaba muy tocados a los Spurs. Los Knicks contaban ya con tres jugadores con dobles dígitos. Además de Towns, Mikal Bridges llevaba once tras su cuatro de cinco en tiros y Jalen Brunson, diez.

can't say enough about Landry Shamet 🎯 pic.twitter.com/Y5hx3YW1o9 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 6, 2026

El orgullo de los Spurs

Lo pasaron mal los Spurs, pero no tiraron la toalla. Wembanyama tiró de orgullo y firmó doce puntos en el tercer cuarto, con cinco de ocho en tiros. Los Spurs recortaron hasta el 72-76 y se dieron una oportunidad, aunque los Knicks, con nueve puntos de un Bridges que anotó sus cuatro tiros, lograron llevarse una ventaja de nueve puntos al último segmento.

Landry Shamet dio un golpe en la mesa para los Knicks con el triple del más doce para abrir el cuarto y los Spurs contestaron con un 7-0, al ritmo de un Wembanyama ya con ritmo.

Se abrió un final de partido vibrante, de alta tensión, en el que llegaron a saltar chispas entre Fox y Brunson tras una defensa muy física y agresiva del primero.

Lo tenían perdido los Spurs cuando McBride conectó un triple demoledor y OG Anunoby, con un mate, subieron el 97-83 al marcador. Pero su respuesta fue un increíble 14-0 en tres minutos que volvió a meter al público por completo en el partido.

Wembanyama, con una potente entrada entregó a los Spurs la primera ventaja de la segunda mitad, con el 104-102 con 57 segundos por jugar. Pero el francés pagó su falta de experiencia en el desenlace final.

Capturó el rebote que daría a los Spurs el último tiro con empate en el luminoso, pero falló el pase y, tras la recuperación de Brunson, derribó a su rival enviándole a la línea de libres.

El uno de dos del ex de los Dallas Mavericks hizo que los Spurs fueran dueños de su destino, pero el último tiro de Wemby fue repelido por el aro.

Los Knicks se llevaron una victoria enorme para empezar a saborear la gloria en la NBA.