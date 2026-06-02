No hubo fiesta en San Antonio, los NY Knicks se llevan el primer juego de la final

Héctor Cantú

Los New York Knicks asaltaron este miércoles el Frost Bank Center de San Antonio y, con 30 puntos de Jalen Brunson, ganaron por 105-95 a los Spurs y tomaron ventaja 1-0 en las Finales de la NBA, cuyo segundo encuentro se disputará el viernes en este mismo escenario.



Los Knicks prolongaron su extraordinario momento de forma y, con carácter y talento, sellaron su duodécima victoria consecutiva en estos 'playoffs', tras eliminar a los Atlanta Hawks y arrollar 4-0 a los Philadelphia 76ers y a los Cleveland Cavaliers en su camino hacia sus primeras Finales en 27 años.

JALEN BRUNSON 4Q TAKEOVER.



THE CAPTAIN LEADS NEW YORK TO VICTORY.



Knicks move 3 wins away from their first NBA Championship in 53 years 🤯 pic.twitter.com/xj7MPUZ0uv — NBA (@NBA) June 4, 2026

Los Spurs sucumbieron pese a los 26 puntos y 12 rebotes del francés Victor Wembanyama, en su debut en unas Finales NBA tras ser MVP de las finales del Oeste.

Estuvieron catorce abajo en el marcador los Knicks, pero el equipo de Mike Brown volvió a demostrar madurez. En el Frost Bank Center, repleto de aficionados de los Spurs, fueron Ben Stiller, Spike Lee y Patrick Ewing quienes lideraron la delegación de famosos y leyendas del baloncesto en celebrar.

Brunson selló trece de sus treinta puntos en el cuarto período, tras reponerse de un percance en una rodilla. OG Anunoby aportó doce en el último segmento y acabó con 17. El dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 18 puntos para los Knicks, que se hicieron con ventaja de campo en la serie.

Jalen Brunson, la 'fiera' que domó a los Spurs en San Antonio

Wembanyama intentó rebelarse, pero sus once puntos y siete rebotes sumados en el cuarto período, no les bastaron a los Spurs. Tampoco los 16 del novato Dylan Harper, que fue de más a menos, ni los 17 de Stephon Castle.

A los hombres de Mitch Johnson les tocará reaccionar inmediatamente para contener el impulso de los Knicks.