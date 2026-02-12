La NBA tomó medidas contra equipos que 'guardan' a sus estrellas

Redacción FOX Deportes

La NBA anunció este jueves sanciones importantes a dos franquicias por la gestión de sus plantillas en juegos recientes.

Utah Jazz fue multado con 500,000 dólares tras retirar de la cancha a sus principales jugadores antes del cuarto cuarto en dos partidos, incluso cuando estaban físicamente en condiciones de seguir jugando y los resultados estaban en duda.

La liga consideró que esas decisiones afectaron negativamente la integridad competitiva. El comisionado Adam Silver mencionó que se trabaja en medidas adicionales para evitar este tipo de conductas.

Por su parte, Indiana Pacers recibió una multa de 100,000 dólares por violar la política de participación de jugadores en un partido ante Utah el 3 de febrero.

Una investigación, que incluyó revisión médica independiente, determinó que Pascal Siakam y otros dos titulares podían haber participado bajo los estándares médicos de la política, incluso con minutos reducidos. La liga señaló que el equipo pudo haber gestionado la disponibilidad de otros juegos de forma más acorde con las normas.

La política de participación de jugadores de la NBA exige que los equipos eviten retirar a sus figuras sin causas médicas claras o comunicarlo con anticipación, para preservar la competitividad y el interés de los aficionados.

En estos casos, la liga consideró que ambos clubes priorizaron posiciones de draft sobre la competencia en la duela. El comisionado Adam Silver subrayó que “comportamientos evidentes que ponen por encima la posición en el draft sobre ganar socavan la base de la competencia”.

Hasta ahora no se han anunciado sanciones similares para Sacramento Kings u otras franquicias que han tomado conductas similares en este contexto específico.

Las multas a Jazz y Pacers reflejan la postura más estricta de la liga ante lo que considera conductas que comprometen la integridad de los partidos. La NBA también trabaja con su Comité de Competencia y la Junta de Gobernadores en ajustes futuros a la política.