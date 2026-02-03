Hiram Marín
Se definieron los rosters del Juego de Estrellas de la NBA
El 15 de febrero articiparán tres equipos: Team Stars, Team Stripes y Team World
La NBA dio a conocer los rosters oficiales del Juego de Estrellas que se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California.
Este año el formato cambió a tres equipos: dos de jugadores de Estados Unidos (Team Stars y Team Stripes) y uno internacional (Team World), que competirán en un torneo de todos contra todos.
El nuevo formato implica tres mini-partidos de 12 minutos cada uno, y después el mejor récord avanza a la final. La selección se basó en votos de aficionados, jugadores, medios y entrenadores de la NBA.
Los jugadores elegidos provienen de la lista tradicional de 24 All-Stars (10 titulares y 14 reservas). Además, se incluyó a Kawhi Leonard recientemente para cumplir con el mínimo de jugadores estadounidenses.
Los equipos fueron organizados por los entrenadores nombrados para cada grupo, encabezando los conjuntos de Esttados Unidos y el Mundial con figuras destacadas de la liga.
Estos serán los equipos:
Team USA Stars:
Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey
Team USA Stripes:
Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell
Team World:
Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama
