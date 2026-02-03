Se definieron los rosters del Juego de Estrellas de la NBA

Hiram Marín

La NBA dio a conocer los rosters oficiales del Juego de Estrellas que se celebrará el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Este año el formato cambió a tres equipos: dos de jugadores de Estados Unidos (Team Stars y Team Stripes) y uno internacional (Team World), que competirán en un torneo de todos contra todos.

El nuevo formato implica tres mini-partidos de 12 minutos cada uno, y después el mejor récord avanza a la final. La selección se basó en votos de aficionados, jugadores, medios y entrenadores de la NBA.

🇺🇸 USA STARS. USA STRIPES. WORLD. 🌍



Presenting the 2026 NBA All-Star Game Rosters!



The three teams will compete in a round-robin tournament with the top two teams advancing to the championship game.



🌟 Sunday, Feb. 15, 5pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/lhwz8lY9Wu — NBA (@NBA) February 4, 2026

Los jugadores elegidos provienen de la lista tradicional de 24 All-Stars (10 titulares y 14 reservas). Además, se incluyó a Kawhi Leonard recientemente para cumplir con el mínimo de jugadores estadounidenses.

Los equipos fueron organizados por los entrenadores nombrados para cada grupo, encabezando los conjuntos de Esttados Unidos y el Mundial con figuras destacadas de la liga.

Estos serán los equipos:

Team USA Stars:

Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey

Team USA Stripes:

Jaylen Brown, Jalen Brunson, Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell

Team World:

Giannis Antetokounmpo, Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama