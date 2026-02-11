El Juego de Estrellas de la NBA será completamente diferente

El Juego de Estrellas de la NBA 2026 presentará un formato renovado bajo el concepto Estados Unidos contra Mundo, una modificación que rompe con el tradicional enfrentamiento entre conferencias.

El partido se disputará este 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles. La liga busca elevar la competitividad del espectáculo con una estructura distinta al partido único. La propuesta responde a la creciente presencia internacional dentro de la NBA.

El nuevo esquema contempla un mini torneo con tres equipos: dos representarán a Estados Unidos (Team USA Stars y Team USA Stripes) y uno al Mundo. Se disputarán cuatro partidos de 12 minutos cada uno en formato round robin.

Los primeros enfrentamientos definirán a los dos equipos que avanzarán al duelo final. En caso de empate en récord, la diferencia de puntos funcionará como criterio de desempate.

La selección de jugadores mantendrá el total de 24 All-Stars elegidos mediante votación de aficionados, jugadores y medios para los titulares.

La NBA impulsa este cambio tras varios años de intentos por aumentar la intensidad competitiva del evento. El formato Estados Unidos contra Mundo pretende capitalizar el orgullo nacional y la rivalidad global que hoy define a la liga.

