La NBA combatirá con todo al 'tanking': Adam Silver

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reiteró que la liga mantendrá su lucha frontal contra el 'tanking' (práctica usada por varios equipos en la que pierden partidos a propósito con el objetivo de mejorar su posición en el Draft colegial).

Silver reconoció que el problema “se ha vuelto más pronunciado” y subrayó que sentar a jugadores sanos para perder partidos va contra el espíritu de la competencia. “Nuestro trabajo es proteger la integridad del juego”, afirmó.

Silver explicó que la NBA revisa de forma constante las conductas de los equipos que buscan mejorar sus probabilidades en el Draft mediante derrotas deliberadas.

Aseguró que “todos los remedios están sobre la mesa” para corregir los incentivos actuales. Entre ellos, no descartó sanciones más severas para quienes reincidan en estas prácticas. “Tenemos que asegurarnos de que ganar siempre sea la prioridad”, añadió.

El comisionado también se refirió al load management excesivo, especialmente cuando no existe una justificación médica clara. Reconoció la importancia de cuidar la salud de los jugadores, pero marcó un límite. “Los aficionados compran un boleto esperando ver a las estrellas en la cancha, no sentadas en la banca”, señaló. La liga, dijo, busca un equilibrio entre rendimiento, salud y espectáculo.

Finalmente, Silver confirmó que la NBA estudia incluso cambiar los criterios de selección del Draft para desincentivar el tanking. La revisión incluye la estructura de la lotería y los beneficios que obtienen los equipos con peores récords. “Si el sistema crea incentivos equivocados, tenemos la responsabilidad de corregirlo”, concluyó. El objetivo central es proteger la experiencia del aficionado y la credibilidad de la liga.