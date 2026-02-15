El Team USA Stars ganó en la resurrección del Juego de Estrellas

Hiram Marín

Más allá del resultado final, en el que el Team USA Stars derrotó al Team USA Stripes 47-21, lo más destacable fue sin duda que la magia regresó al Juego de Estrellas de la NBA con el formato Estados Unidos vs. El Mundo.

Aunque las grandes figuras como Luka Doncic y Nikola Jokic jugaron muy poco, hay que destacar que prácticamente todos se entregaron sobre la duela, jugaron duro y además se divirtieron.

USA STARS: 2026 NBA ALL-STAR CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/SD1Rw6CigP — NBA (@NBA) February 16, 2026

Impresionante fue ver a Kawhi Leonard, del lado del experimentado Team USA Stripes anotando 31 puntos en dos partidos de 12 minutos, pero también fue ver la conjunción del Team USA Stars, integrado sobre todo por jugadores jóvenes.

Otro que tuvo una actuación destacada fue LeBron James. El veterano de 41 años contribuyó, sobre todo en el partido contra los jugadores internacionales y participó por 22a. ocasión.

El Team World también tuvo lo suyo con Victor Wembanyama en gran ritmo, sin dejar de mencionar a Karl-Anthony Towns y a Pascal Siakam, pero que al final sucumbió en sus dos partidos.

Durante mucho tiempo los aficionados pidieron que quienes participaran en el Juego de Estrellas no solo fueran a pelotear, sino que compitieran y sin duda alguna la primera edición con este formato superó las expectativas.