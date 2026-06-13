Jalen Brunson, el MVP de las finales en la NBA

EFE

Jalen Brunson fue elegido este sábado como MVP de las Finales de la NBA después de liderar a los New York Knicks a su primer campeonato en más de medio siglo.



Brunson firmó 45 puntos en el quinto y definitivo encuentro de las Finales, una serie que los Knicks resolvieron por 4-1 frente a los San Antonio Spurs. Jalen Brunson, la 'fiera' que domó a los Spurs en San Antonio

"Es todo lo que siempre soñé. Por eso vine a Nueva York", dijo Brunson después de recibir el premio 'Bill Russell'.



Minutos antes, en declaraciones a pie de pista, Brunson se declaró "alucinado": "No sé lo que siento. Estoy alucinando, maravillado. No lo sé. Cada vez que alguien nos da por muertos, encontramos la manera de volver y responder en la cancha".



"Mi confianza nace de mi ética de trabajo. Cada vez que recibía el balón, pensaba en todas las horas que he pasado entrenando cada verano, desde que era un niño, soñando con hacer realidad este momento. Cuando tenía el balón en las manos, lo único que veía era a mí mismo solo en el gimnasio trabajando para llegar hasta aquí", confesó.

This Knick fan's reaction to Mitchell Robinson's offensive board down the stretch is EVERYTHING 🥲



"One of the biggest offensive rebounds in Knick history!" https://t.co/mFCkWW9RdY pic.twitter.com/b0XriGOtdQ — NBA (@NBA) June 14, 2026

Brunson ha promediado en los cinco partidos de las finales 32,6 puntos, 4,2 rebotes, 4,6 asistencias y dos robos.



La estrella de los Knicks toma el relevo del canadiense Shai Gilgeous-Alexander, MVP de las Finales de 2025 tras conducir a los Oklahoma City Thunder al campeonato.