Hiram Marín
¿Qué esperar de los Juegos 6 en las semifinales de Conferencia de la NBA?
Cavaliers vs. Pistons y Spurs vs. Timberwolves siguen en la lucha por avanzar
Las Semifinales de Conferencia de la NBA llegan con un panorama muy curioso. En ambas conferencias ya existe una serie definida por barrida y otra completamente abierta con ventaja de 3-2.
En el Este, los New York Knicks ya esperan rival después de eliminar 4-0 a los Philadelphia 76ers, mientras que Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons siguen peleando. En el Oeste, Oklahoma City Thunder barrió 4-0 a Los Angeles Lakers, pero San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves continúan en guerra rumbo al Juego 6.
La serie entre Cavaliers y Pistons cambió de tono después del dramático Juego 5, donde Cleveland ganó 117-113 en tiempo extra para tomar ventaja de 3-2.
Donovan Mitchell volvió a responder en el cierre, acompañado por Evan Mobley y Jarrett Allen, quienes dominaron por momentos la pintura. Del otro lado, Cade Cunningham firmó otro partido enorme con 39 puntos y confirmó que ya juega como una superestrella en playoffs.
Detroit dejó escapar una oportunidad importante y además terminó molesto por una polémica jugada final que no fue marcada como falta sobre Ausar Thompson.
Ahora el Juego 6 luce como una prueba mental para ambos equipos. Cleveland tiene más experiencia y parece sentirse cómodo en finales apretados, especialmente porque Mitchell sabe cuándo asumir el control ofensivo. Pero Detroit ha demostrado personalidad durante toda la postemporada y tiene suficiente físico y energía para extender la serie.
En el Oeste, San Antonio tomó impulso después de aplastar 126-97 a Minnesota en el Juego 5. Victor Wembanyama volvió a dominar ambos lados de la cancha y confirmó por qué ya es uno de los jugadores más impactantes de toda la NBA.
Los Spurs también han encontrado producción importante de De'Aaron Fox, Stephon Castle y sus tiradores perimetrales, un detalle que ha marcado la diferencia en sus victorias dentro de la serie. Minnesota, en cambio, ha vivido demasiado de los momentos individuales de Anthony Edwards y necesita mucho más apoyo de Julius Randle y Rudy Gobert para mantenerse con vida.
La gran pregunta rumbo a este viernes es si ambas series realmente alcanzarán el séptimo partido o si Cavaliers y Spurs terminarán el trabajo de inmediato.
Cleveland parece tener el control emocional de la serie, pero Detroit ya mostró que puede competir de tú a tú. En el Oeste pasa algo similar: Minnesota regresa a casa con la obligación de responder, aunque San Antonio parece haber recuperado confianza y ritmo ofensivo en el momento justo.
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