La NBA se prepara para enfrentar a uno de sus grandes enemigos: el 'tanking'

Hiram Marín

La temporada de la NBA avanza con una sombra creciente sobre la competencia: el 'tanking' (perder de manera deliberada para ganar posiciones en la lotería del Draft) parece acechar cada partido donde equipos con récords bajos deciden descansar a sus estrellas.

El comisionado de la liga, Adam Silver, ha advertido en repetidas ocasiones que la liga no puede permitir que perder deliberadamente sea más rentable que competir. Las multas económicas ya no bastan; la NBA necesita acciones que golpeen directamente el incentivo de perder y protejan la esencia del juego.

En el corto plazo, la liga podría empezar a aplicar sanciones a los equipos que guarden a sus jugadores sin necesidad médica. La pérdida de picks de draft futuros o penalizaciones deportivas serían medidas concretas que castiguen la intención de manipular resultados. Con esto, cada decisión sobre alineaciones o descansos tendría que ser justificada y transparente, lo que dejaría claro que el 'tanking' será observado y sancionado.

Para la temporada siguiente, Silver ha delineado una agenda de reformas profundas al sistema de draft y la lotería que buscan eliminar los incentivos estructurales del 'tanking'.

Entre las opciones sobre la mesa están congelar las probabilidades del draft en la fecha límite de traspasos, limitar qué equipos pueden elegir en los primeros puestos repetidamente, asignar posiciones de lotería según récord acumulado de dos años y extender la lotería a todos los equipos participantes en el play‑in, reduciendo el valor de quedar último. Estas ideas apuntan a que perder no debe ser más impiortante y redituable para un equipo que competir.

Más allá de ajustes técnicos, la NBA planea supervisar rotaciones y alineaciones para identificar decisiones que claramente busquen perder partidos. La liga quiere que cada juego tenga sentido competitivo, donde la victoria sea valiosa y perder no sea planificado. Combinando sanciones inmediatas, reformas estructurales y control de decisiones, la NBA apunta a un escenario donde el 'tanking' deje de ser un 'atractivo mal necesario', pero que no se sanciona y la competencia recupere su integridad.