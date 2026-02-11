Brandon Ingram reemplazará a Stephen Curry en el All-Star

EFE

Brandon Ingram, reemplazará a Stephen Curry, de los Golden State Warriors, en el partido de las estrellas de la NBA que se celebra este fin de semana en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles).

El base de 37 años se perderá el encuentro por problemas en su rodilla derecha que le han hecho ausentarse en los últimos cuatro encuentros de los Warriors, informó en un comunicado la NBA.

Esta iba a ser la duodécima aparición de Curry en el encuentro de las estrellas, donde iba a formar parte del equipo 'Barras' junto a LeBron James, Kevin Durant, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kawhi Leonard, Norman Powell y Donovan Mitchell.

Para Ingram será su segundo All Star. El alero promedia 22 puntos, 5.8 rebotes y 3.7 asistencias por noche para unos Raptors que son quintos en la Conferencia Este con 32 victorias y 22 derrotas.

Esta edición, el All Star consistirá en un minitorneo formato round robin entre tres equipos -dos de Estados Unidos ('Barras' y 'Estrellas') y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.

El All Star de la NBA se disputará entre el 13 y el 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood (Los Ángeles).