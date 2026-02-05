Shai Gilgeous-Alexander quedó fuera del Juego de Estrellas de la NBA

EFE

Alperen Sengun, jugador de los Houston Rockets, será el sustituto del escolta de los Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, en el Juego de las Estrellas de la NBA del próximo fin de semana, por la lesión en el abdomen del actual MVP de la liga que le impedirá acudir a la cita.

La elección del centro turco como su reemplazo fue realizada por el comisionado de la NBA, Adam Silver, informó en un comunicado la NBA.

Gilgeous-Alexander se ha perdido los dos últimos partidos del Thunder por una lesión abdominal de la que será reevaluado tras el fin de semana de las estrellas.

Houston Rockets center Alperen Sengun has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander on Team World for the 2026 NBA All-Star Game (Sunday, 2/15 on NBC & Peacock). pic.twitter.com/CuDLNeASsS — NBA (@NBA) February 8, 2026

Para Segun será la segunda participación en el 'All Star', tras debutar el año pasado. La edición actual se celebrará del 13 al 15 de febrero en el Intuit Dome de Inglewood, ciudad lindante a Los Ángeles, y hogar de Los Angeles Clippers.

El turco promedia 20,8 puntos, 9,4 rebotes y 6,3 asistencias por partido con los Rockets, cuartos clasificados en la Conferencia Oeste.

Sunday, Feb. 15 | 5 PM ET | NBC & Peacock



Sengun is an All-Star for the second straight season.… pic.twitter.com/uTGXxuSZ2k — NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2026

Sengun formara parte del equipo 'Mundo', en el renovado formato del partido de las estrellas con el que la liga intenta recuperar el interés por un encuentro que reúne a los mejores jugadores del planeta.

El partido de las estrellas consistirá este año en un minitorneo formato 'round robin' entre tres equipos -dos de Estados Unidos ('Barras' y 'Estrellas') y uno del Mundo- antes de una final entre los dos mejores, en lugar del clásico enfrentamiento entre Este y Oeste.