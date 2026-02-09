Publicación: martes 10 de febrero de 2026

Stephen Curry, fuera del Juego de Estrellas de la NBA por lesión

La ausencia del 'Chef' se sumará a la del canadiense Shai Gilgeous-Alexander

Los Golden State Warriors informaron este lunes que Stephen Curry no participará en el Juego de Estrellas debido a una lesión. El anuncio fue realizado por el entrenador Steve Kerr antes del juego contra Memphis Grizzlies, al explicar que el base presenta un síndrome de dolor patelofemoral en la rodilla derecha.

La decisión busca evitar riesgos mayores y priorizar su recuperación. El equipo optó por no exponerlo durante el fin de semana del All-Star.

Curry había sido seleccionado para una nueva participación en el Juego de Estrellas, reflejo de su peso dentro de la liga.

Sin embargo, las molestias en la rodilla lo han limitado en las últimas semanas. Kerr señaló que el manejo de la lesión hizo evidente que lo mejor era mantenerlo fuera del evento. El base continuará bajo evaluación médica durante el receso.

Hasta el momento del anuncio, no se ha determinado un sustituto para ocupar el lugar de Curry en el roster del Juego de Estrellas. La NBA será la encargada de designar al reemplazo en los próximos días. El procedimiento suele considerar rendimiento y disponibilidad. La confirmación se dará antes del fin de semana del evento.

Estas son las principales figuras del Juego de Estrellas de la NBA

La casa de los Clippers será la sede del All Star Game
Nikola Jokic, Denver Nuggets (Team World)
Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks (Team World)
Luka Doncic, Los Angeles Lakers (Team World)
Stephen Curry, Golden State Warriors (Team USA Stripes)
Kevin Durant, Houston Rockets (Team USA Stripes)
Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves (Team USA Stars)
Cade Cunningham, Detroit Pistons (Team USA Stars)
Victor Wembanyama, San Antonio Spurs (Team World)
LeBron James, Los Angeles Lakers (Team USA Stripes)
Devin Booker, Phoenix Suns (Team USA Stars)

La ausencia de Curry modifica una de las principales atracciones del Juego de Estrellas. Para los Warriors, la prioridad es clara: cuidar a su líder y pensar en el tramo decisivo de la temporada regular.

El evento se disputará sin una de las figuras más representativas de la NBA. La atención ahora se centra en su evolución física tras el descanso.

