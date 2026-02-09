Stephen Curry, fuera del Juego de Estrellas de la NBA por lesión

Redacción FOX Deportes

Los Golden State Warriors informaron este lunes que Stephen Curry no participará en el Juego de Estrellas debido a una lesión. El anuncio fue realizado por el entrenador Steve Kerr antes del juego contra Memphis Grizzlies, al explicar que el base presenta un síndrome de dolor patelofemoral en la rodilla derecha.

La decisión busca evitar riesgos mayores y priorizar su recuperación. El equipo optó por no exponerlo durante el fin de semana del All-Star.

Stephen Curry is RULED OUT for the 2026 All-Star game with a knee injury, per HC Steve Kerr



He will also miss the Warriors next two games pic.twitter.com/KG5csIUlOO — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

Curry había sido seleccionado para una nueva participación en el Juego de Estrellas, reflejo de su peso dentro de la liga.

Sin embargo, las molestias en la rodilla lo han limitado en las últimas semanas. Kerr señaló que el manejo de la lesión hizo evidente que lo mejor era mantenerlo fuera del evento. El base continuará bajo evaluación médica durante el receso.

Hasta el momento del anuncio, no se ha determinado un sustituto para ocupar el lugar de Curry en el roster del Juego de Estrellas. La NBA será la encargada de designar al reemplazo en los próximos días. El procedimiento suele considerar rendimiento y disponibilidad. La confirmación se dará antes del fin de semana del evento.

La ausencia de Curry modifica una de las principales atracciones del Juego de Estrellas. Para los Warriors, la prioridad es clara: cuidar a su líder y pensar en el tramo decisivo de la temporada regular.

El evento se disputará sin una de las figuras más representativas de la NBA. La atención ahora se centra en su evolución física tras el descanso.