Austin Reaves firmó una impresionante extensión de contrato con los Lakers

Hiram Marín

Los Angeles Lakers aseguraron la continuidad de Austin Reaves tras acordar una extensión de contrato máxima. El talentoso guardia prefirió rechazar su opción para asegurar este histórico acuerdo con la franquicia.

Reaves firmó una extensión de contrato máxima por cuatro años y 185 millones de dólares. El talentoso escolta de 28 años prefirió rechazar su opción de jugador de 14.9 millones para firmar este histórico e de gran impacto acuerdo.

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Con este movimiento, el jugador se consolida como una de las piezas fundamentales del proyecto a futuro. Los aficionados celebran la permanencia de uno de sus elementos más queridos en la duela.

Reaves viene de firmar la mejor campaña de su trayectoria gracias a su tremenda evolución ofensiva. Su crecimiento y su generación de juego lo han consolidado como una auténtica figura en el Oeste.

A pesar de haber lidiado con algunas molestias físicas, su presencia demostró un impacto diferencial. La gerencia cumplió con mantenerlo como la prioridad absoluta del equipo.

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A partir de la próxima campaña, la responsabilidad de comandar a los de púrpura y oro recaerá sobre sus hombros. Reaves tendrá que formar una sociedad letal junto con su compañero en la duela, Luka Doncic.

Ambos jugadores ya desarrollaron una gran química, consolidándose como los referentes del ataque de Los Ángeles. Sin James, el destino de la franquicia recae en este binomio.