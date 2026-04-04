A los Lakers les 'llueve sobre mojado', ahora se lesionó Austin Reaves

EFE

Los Lakers anunciaron este sábado que Austin Reaves sufre una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo, una baja muy sensible que se suma a la ausencia indefinida de Luka Doncic a las puertas de los playoffs.

Los Lakers informaron de que Reaves se perderá los cinco partidos que restan de temporada regular, aunque, según otros reportes, su baja podría prolongarse entre cuatro y seis semanas.

Una baja de esa duración también le dejaría fuera de la primera ronda de los playoffs, que arrancan el próximo 18 de abril.

Los Lakers (50-27) son ahora mismo terceros del Oeste, aunque en plena pugna por esa posición con los Denver Nuggets (50-28), los Houston Rockets (48-29) y los Minnesota Timberwolves (46-31).

Cualquiera de esos tres equipos será con toda probabilidad su rival en la primera ronda, un reto de mucho peso para unos Lakers sin Doncic ni Reaves, dos de sus piezas clave, y con el veterano LeBron James como principal referencia.

Este viernes se supo que Doncic sufre una distensión de grado 2 en el isquiotibial, que se produjo la noche anterior ante los Oklahoma City Thunder, y que le mantendrá de baja por tiempo indefinido