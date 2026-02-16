La edición 2026 de Daytona 500 rompió récord de audiencia

Redacción FOX Deportes

La 68.ª edición de Daytona 500 fue un éxito rotundo tanto en la pista como en la pantalla.

FOX Sports PR anunció el jueves que la Daytona 500 2026 transmitida en FOX y FOX Deportes, celebrada el pasado 15 de febrero atrajo a un total combinado de 7,489,000 espectadores, lo que representa un aumento del 11 % respecto a la Daytona 500 2025, que registró 6,761,000 televidentes.

La carrera alcanzó su punto máximo con 9,154,000 espectadores entre las 5:30 y 5:45 p.m. ET.

Tyler Reddick espera que el equipo 23XI siga triunfando en NASCAR El ganador de Daytona 500 le dio una gran satisfacción a la leyenda Michael Jordan

Además, la primera carrera de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series fue el programa más visto durante la ventana principal de la carrera, de 2:15 a 5:45 p.m. ET. Con ello, la transmisión de FOX y FOX Deportes logró mejores índices de audiencia que cualquier cobertura por televisión abierta o de cable de las ventanas fuera de horario estelar de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia durante ese mismo período.

En cuanto a la carrera, Tyler Reddick tomó la delantera en la curva 4 de la última vuelta, pasando a toda velocidad a Zane Smith y luego superando por poco a Chase Elliott para quedarse con la punta y, segundos después, con la bandera a cuadros. Fue la 23.ª Daytona 500 transmitida por FOX y FOX Deportes.

Michael Jordan también gana títulos sobre ruedas

La victoria de Reddick marcó la primera vez que 23XI Racing, cofundado por la estrella de NASCAR Denny Hamlin y la leyenda de la NBA Michael Jordan, alcanzó la victoria en las 500 millas de Daytona. Fue el noveno triunfo en la carrera de Reddick en la Cup Series (activo a tiempo completo de 2020 a 2026).

Lo siguiente para Reddick y el pelotón de la Cup Series es el Autotrader 400 en el EchoPark Speedway de Hampton, Georgia, el domingo 22 de febrero.