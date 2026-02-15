Tyler Reddick espera que el equipo 23XI siga triunfando en NASCAR

Redacción FOX Deportes

Ganar la legendaria carrera Daytona 500 automáticamente la convierte en un momento histórico, sin importar el año ni cuántas veces un piloto o un equipo la haya ganado.

¿Pero la primera vez? Eso es otro nivel. Las 500 millas de Daytona de 2026 quedarán como un momento fundamental no solo en la carrera del piloto Tyler Reddick, sino también en la historia de 23XI Racing.

Tyler Reddick: 2026 Daytona 500 champion! pic.twitter.com/j3kmifTapD — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

Ya hubo otros hitos: la primera victoria de Bubba Wallace en Talladega en 2021, el título de la temporada regular que ganó Reddick en 2024, el triunfo de Wallace en la Brickyard 400 de 2025. Y ahora, una victoria en la Daytona 500 en la sexta temporada del equipo.

“Estamos apenas iniciando nuestra sexta temporada, así que lograr esto, especialmente después de ganar la Brickyard 400 —dos joyas de la corona consecutivas, por decirlo así—, es muy especial”, me dijo Steve Lauletta, presidente de 23XI Racing. “Para mucha gente del equipo es su primera victoria en la Daytona 500. Eso marca una diferencia enorme en la manera en que van a poner atención y enfocarse durante el resto de la temporada”.

Tyler Reddick llegó a Victory Lane de manera histórica en la Daytona 500 de 2026. Incluso veteranos del deporte seguían conmovidos la mañana del lunes mientras se tomaban fotos junto al auto antes de que fuera llevado al museo de la pista por un año.

“He perdido la cuenta de cuántos años llevo en este deporte. Son 27 u 28, y esta es la primera vez que estoy en Daytona un lunes empujando un auto hacia el museo”, me dijo Dave Rogers, director senior de competencia de 23XI Racing.

Michael Jordan también gana títulos sobre ruedas

Lauletta recibió llamadas de patrocinadores la noche del domingo, todos eufóricos. Reddick contó que, cuando revisó su teléfono esa noche, tenía 900 mensajes y aún no había comenzado a responderlos.

Para una organización con 10 victorias, el triunfo en la Daytona 500 les permite demostrar que pueden ejecutar en el escenario más grande y les da una base para construir impulso durante toda la temporada. El equipo es copropiedad del piloto Denny Hamlin (aunque Hamlin compite para Joe Gibbs Racing) y de la leyenda del basquetbol Michael Jordan.

“Aquí es donde están puestos más ojos sobre nuestro deporte”, dijo Hamlin, tres veces ganador de la Daytona 500, en su conferencia de prensa posterior a la carrera. “Esto es bueno para nuestros socios, es bueno para todos en el equipo. Ganar carreras ayuda en muchas cosas. Pero cuando ganas la Daytona 500, te lo digo: tan temprano en la temporada —porque ya lo he vivido—, ayuda muchísimo a generar impulso para arrancar el año, porque ya no estás persiguiendo nada”.