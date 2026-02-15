Tyler Reddick ganó Daytona 500 con el sello de Michael Jordan

Hiram Marín

La 68.ª edición de la Daytona 500 en el Daytona International Speedway dejó una imagen para la historia cuando Tyler Reddick, al volante del Toyota No. 45 de 23XI Racing, emergió vencedor tras una carrera marcada por el caos y los accidentes.

En un domingo donde la paciencia valió tanto como la velocidad, Reddick solo lideró la última vuelta, la única que necesitó para conquistar el trofeo más emblemático de la NASCAR Cup Series.

The celebration continues in Victory Lane for Tyler Reddick, Michael Jordan and 23XI Racing. pic.twitter.com/HWGcNLKbCo — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2026

El desenlace llegó en el giro final, cuando varios aspirantes quedaron fuera tras un nuevo incidente que desordenó el pelotón.

Chase Elliott, que parecía encaminado al triunfo, perdió toda opción en ese momento decisivo, al igual que otros protagonistas que habían sostenido el ritmo durante buena parte de la prueba. La oportunidad quedó servida y Reddick la aprovechó con precisión quirúrgica.

La victoria tuvo un significado especial para 23XI Racing, ya que representó su primer triunfo en las 500 Millas de Daytona.

Un choque múltiple de 20 autos trajo el drama a Daytona 500 En la vuelta 124 llegó el 'Big One' provocado por Denny Hamlin y Justin Allgaier

En la zona de festejos, Michael Jordan, copropietario del equipo, levantó el trofeo junto a su piloto, sellando una postal histórica para la organización y confirmando el crecimiento sostenido del proyecto en la máxima categoría de NASCAR.

Fue una carrera costosa en todos los sentidos: estratégica, mental y físicamente. Múltiples banderas amarillas, choques de gran magnitud y cambios constantes al frente pusieron a prueba a toda la parrilla.

Al final, sobrevivir fue tan importante como correr rápido, y Reddick supo hacerlo para ganar la primera gran cita del año.