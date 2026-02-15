Un choque múltiple de 20 autos trajo el drama a Daytona 500

Redacción FOX Deportes

La legendaria carrera Daytona 500 de 2026 transcurrió con relativa calma durante las primeras 123 vueltas, con la bandera amarilla de precaución apareciendo solo tres veces en ese lapso. Pero en la vuelta 124 llegó “The Big One”.

Un choque múltiple de 20 autos ocurrió en la parte delantera de la carrera en la vuelta 124 del evento del domingo.

El accidente se produjo después de que Denny Hamlin intentó de forma agresiva rebasar al líder Justin Allgaier en la curva 4. Allgaier, al volante del Chevrolet No. 40 de JR Motorsports, estaba muy por delante de Hamlin, con Ryan Blaney por el carril exterior y Bubba Wallace por el interior.

El carril exterior parecía tener impulso, y Blaney, en el Ford No. 12 de Team Penske, dio un empujón a Hamlin, del Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing. Hamlin tenía el camino abierto para tomar el liderato, pero Allgaier lanzó lo que Clint Bowyer, de FOX Sports, calificó como un bloqueo “perezoso”. Hamlin impactó a Allgaier y ambos autos se desviaron hacia el interior de la pista, arrastrando a una gran parte del pelotón.

El accidente permitió que Wallace se colara al frente y tomara el liderato, ya que, de alguna manera, salió ileso del choque. La bandera amarilla se mantuvo hasta el final del Stage 2, lo que le dio a Wallace la victoria del segmento. La bandera verde volvió a ondear en la vuelta 136.

Las carreras de Allgaier, Alex Bowman y Todd Gilliland terminaron como consecuencia del accidente. Fueron atendidos en el centro médico del infield y dados de alta rápidamente. Hamlin no presentó daños exteriores, aunque su auto tuvo problemas de radio después del choque.