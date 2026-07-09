Vinícius rompe el silencio tras uno de los peores mundiales de Brasil

Redacción FOX Deportes

A cicno días de la eliminación de Brasil en el Mundial, Vinícius Junior afirmó sentir una "frustración absurda" tras lo que fue la derrota contra Noruega y de paso si disculó por la temprana despedida del equipo.

"Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo", dijo el jugador del Real Madrid en un mensaje publicado en sus redes sociales, de cara al día donde, se supone, jugaría los cuartos de final del torneo.

Y es que según 'Vini', Brasil contaba con un equipo "suficientemente fuerte" para llegar más lejos, pero que no se consiguió, por lo que quedar eliminado en la ronda de los 16 mejores sí que es decepcionante.

"Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y salir del Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar", declaró el jugador de 25 años, quien púbicó este mensaje tras unos días de "reflexión" y su necesidad de darle la cara a la afición brasileña.

"Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes y por mi familia", apuntó en la publicación quien fue el mejor jugador de la Selección Brasileña en el torneo, donde firmó cuatro goles y una asistencia.

Vinícius ahora se encuentra de vacaciones y tendrá unos días de licencia antes de incorporarse al Real Madrid y a la nueva etapa del club con José Muorinho, la cual inicia oficialmente con el regreso a los entrenamientos el 13 de julio.