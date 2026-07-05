Noruega hace historia y elimina a Brasil del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Noruega confirmó que sigue siendo un rival imposible para Brasil en la Copa del Mundo, derrotó 2-1 a la 'Canarinha', firmó su segunda victoria sobre el pentacampeón mundial en el torneo y se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final. Ørjan Nyland y Erling Haaland fueron las grandes figuras de una noche inolvidable para el futbol noruego.

Erling Haaland's brace sends Norway to the quarter-finals! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026

Brasil deberá esperar al menos cuatro años más para volver a soñar con su sexto título mundial. El conjunto sudamericano fue superado por la solidez de Nyland y la contundencia de Haaland, quien resolvió la eliminatoria con dos goles en 10 minutos.

La 'Canarinha' dominó la primera mitad, monopolizó la posesión e intentó imponer condiciones, pero se encontró con un inspirado Nyland. El guardameta noruego atajó un penal a Bruno Guimarães al minuto 14 y mantuvo con vida a su selección en el momento más complicado del encuentro.

Los 'Vikingos' elevaron la intensidad tras el descanso y llevaron el partido al terreno que más les convenía. Brasil fue perdiendo claridad con el paso de los minutos y ni siquiera el ingreso de Neymar cambió el rumbo del encuentro. Entonces apareció Haaland para sentenciar la clasificación y consumar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.

El 'Androide' apareció en el área para anticiparse a Gabriel Magalhães y abrir el marcador con un cabezazo imposible para Alisson. Pero no se conformó con eso porque cuando la 'Canarinha' buscaba el empate, aprovechó un espacio fuera del área para sacar un disparo colocado y firmar el 2-0 al minuto 90.

Neymar recortó distancias desde el punto penal en el tiempo añadido, pero su gol no evitó la eliminación de Brasil que encadenó un sexto Mundial consecutivo sin conquistar el título.