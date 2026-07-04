Erling Haaland amenaza a Brasil en los octavos del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Brasil enfrenta a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 con la misión de frenar a Erling Haaland quien llega inspirado tras sumar cinco goles y una asistencia en cuatro partidos. El delantero es el arma principal de los 'Vikingos', que sueñan con alcanzar los cuartos de final por primera vez en su historia. The first quarter-final is set. 🔒#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Log05lahzB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

La ‘Canarinha’ no ha convencido a lo largo de la Copa del Mundo, pero es una selección que nunca hay que descartar porque es la más ganadora del torneo y en cualquier momento despierta. El pentacampeón sufrió para superar los dieciseisavos de final y ahora se medirá a un rival al que nunca ha derrotado en una Copa del Mundo.

Brasil necesitará su mejor versión para superar a un rival que en Francia 1998 dio la sorpresa luego de recibir un gol a los 78 minutos y remontar para darle vuelta al marcador consiguiendo una victoria histórica e inolvidable.

Noruega puede escribir el capítulo más importante en la Copa del Mundo, cuenta con la mejor generación de su historia y un Haaland en estado de gracia. Los 'Vikingos' buscarán dar otro golpe para meterse entre los ocho mejores del torneo.