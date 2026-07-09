Comienza la era José Mourinho en el Real Madrid

Redacción FOX Deportes

José Mourinho regresó al Real Madrid después de 13 años de ausencia, con la encomienda de devolverle los títulos al club tras dos temporadas en blanco.

El director técnico comenzó a preparar la temporada 2026/27 junto con su cuerpo técnico y aseguró que no le preocupa si ganará o no, pues lo considera "una misión" y su trabajo consiste en ayudar a que "todos sean mejores".

'Mou' sabe que más que trabajar en el Real Madrid se trata de trabajar "para el Real Madrid" y confesó que desde hace tiempo colabora a distancia en la estructura del club en distintos niveles.

Por lo pronto, espera con emoción el regreso de toda la plantilla a Valdebebas, pues 15 de sus jugadores tuvieron actividad o siguen disputando el Mundial, entre ellos Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde.

"Tengo mucha confianza, mucho sentimiento de que amo este club. ¡Hala Madrid y nada más!".