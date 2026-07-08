Thibaut Courtois lo acepta: España es favorita para llegar a semifinales

EFE

Thibaut Courtois, portero de la selección belga, reconoció que España es “favorita” para los cuartos de final del Mundial 2026, admitió que tendrán “difícil” pasar la eliminatoria y aseguró que será “un partido especial” para él por su relación con España, ya que actualmente juega en el Real Madrid y anteriormente lo hizo en el Atlético de Madrid.



“Es un partido especial. Me han llegado muchos mensajes de amigos, es bonito e intentaremos hacer todo para ganar. Sabemos que es difícil pero es fútbol. España es la favorita, eso está claro. Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos. Junto con Argentina y Francia, creo que antes del torneo eran las selecciones que partían con más opciones y lo están demostrando", explicó en zona mixta. De Thibaut Courtois a Kylian Mbappé, el XI con más valor en el futbol europeo

"Están jugando muy bien, manejando los tiempos de los partidos con calma y todavía no han encajado ningún gol. Eso habla de la seguridad que transmite todo el equipo y también de Unai Simón", aseguró.



Courtois, además, señaló las fortalezas de España.



"Lo primero será intentar marcar un gol y luego intentar no encajar nosotros. Sabemos que tienen muchísimo peligro, incluso desde el banquillo, y habrá que estar concentrados durante más de cien minutos", dijo.



"Ellos defienden muy arriba e intentan recuperar el balón muy rápido. Tenemos que encontrar esos espacios a la espalda porque nuestro fútbol es diferente al suyo", completó.

Por otro lado, ponderó a Lamine Yamal.



"Lamine es una estrella, tiene muchísimo talento, es muy rápido y muy difícil de frenar. Lo ideal es defender muy cerca de él e intentar hacerle un dos contra uno cuando sea posible. Pero no podemos pensar solo en Lamine porque España tiene muchísimas virtudes. Si solo defiendes una, te puede hacer daño por cualquier otro lado", declaró.