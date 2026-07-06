Revancha o adiós; Estados Unidos se juega la vida ante Bélgica en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Estados Unidos buscará dar un golpe sobre la mesa cuando enfrente a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026, tiene una cuenta pendiente con los europeos desde la eliminación en la misma instancia durante Brasil 2014 y ahora intentarán cobrar revancha con el respaldo de su afición.

IT'S A ROUND OF 16 REDUX IN SEATTLE! pic.twitter.com/OfKhhEtmew — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 6, 2026

El último país anfitrión que sigue con vida en el torneo quiere alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia. El conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas’ tendrá una oportunidad inmejorable para cerrar una herida que permanece abierta desde hace 12 años.

Estados Unidos cayó en sus últimas tres apariciones en los octavos de final y buscará dar el paso definitivo para meterse entre los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo. No será una misión sencilla, ya que los 'Diablos Rojos' llegan invictos tras cuatro partidos sin perder en el torneo.

Bélgica no ha convencido del todo en este Mundial. Aunque ya no cuenta con la 'Generación Dorada', sigue siendo un equipo competitivo y necesita una victoria para ganar no solo el partido, sino credibilidad porque tiene tres empates en cuatro partidos y solo clasificando a cuartos de final terminará con las dudas.