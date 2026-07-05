Estados Unidos respira; tendrá a su goleador en cuartos de final

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos ha recibido una gran noticia de cara al partido de los octavos de final donde se medirá a la selección de Bélgica.

El equipo de Mauricio Pochettino podrá contar con el goleador Folarin-Balogun, quien recibió el visto bueno de FIFA para jugar ante el equipo europeo.

Luego de que el equipo de las Barras y las Estrellas reclamara la expulsión sufrida en el partido anterior, el organismo rector revisó la jugada y decidió borrar la expulsión para el delantero.

De esta manera, Balogun, quien suma tres anotaciones en la presente edición de la Copa del Mundo, podrá ser alineado por Pochettino en la búsqueda del boleto a los cuartos de final.

Folarin Balogun, el futbolista que le ha anotado más rápido al PSG

Balogun, jugador del AS Monaco, ya llegó a doce goles con el representativo de su país en la presente Copa del Mundo, por ello, el deseo de tenerlo disponible para su próximo choque de vida o muerte.