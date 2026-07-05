Publicación: domingo 5 de julio de 2026

Héctor Cantú

Estados Unidos respira; tendrá a su goleador en cuartos de final

Las Barras y las Estrellas recibió una noticia que motiva y tranquiliza

La Selección de los Estados Unidos ha recibido una gran noticia de cara al partido de los octavos de final donde se medirá a la selección de Bélgica.

El equipo de Mauricio Pochettino podrá contar con el goleador Folarin-Balogun, quien recibió el visto bueno de FIFA para jugar ante el equipo europeo.

Luego de que el equipo de las Barras y las Estrellas reclamara la expulsión sufrida en el partido anterior, el organismo rector revisó la jugada y decidió borrar la expulsión para el delantero.

De esta manera, Balogun, quien suma tres anotaciones en la presente edición de la Copa del Mundo, podrá ser alineado por Pochettino en la búsqueda del boleto a los cuartos de final.

Folarin Balogun, el futbolista que le ha anotado más rápido al PSG

Nacido en Nueva York, llegó al Monaco en 2023 procedente del Reims.
En sus tres temporadas con los monegascos registra 78 partidos, 22 goles y 12 asistencuas.
Contra el PSG, abrió el marcador a los 55 segundos de haber iniciado el partido.
Su tanto significó el gol más rápido del Monaco en competencias europeas.
Además, fue la anotación que encaja más rápido el PSG en torneos continentales.
Balogun también anotó al minuto 18, lo que significó su primer doblete en la Champions League.

Balogun, jugador del AS Monaco, ya llegó a doce goles con el representativo de su país en la presente Copa del Mundo, por ello, el deseo de tenerlo disponible para su próximo choque de vida o muerte.

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