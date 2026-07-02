Bélgica es un rival casi imposible para Estados Unidos que busca revancha en el Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Bélgica regresa ocho años después a los octavos de final de la Copa del Mundo para medirse a Estados Unidos, a la que ha ganado en sus últimos seis enfrentamientos, el más cercano el 28 de marzo con un 2-5 en un amistoso, y con el que sólo ha perdido en una ocasión, en 1930.

🇧🇪 Belgium have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

En el último precedente, de preparación para la actual competición, se adelantó el conjunto norteamericano por medio de Weston McKennie, pero los 'Diablos Rojos' no solo igualaron antes del descanso, con un tanto de Zeno Debast. Después arrolló con cuatro dianas más de Amadou Onana, Charles de Keteleare y Dodi Lukebakio (2) entre los minutos 53 y 83 para el 1-5, reducido después al 2-5 final.

A pesar de algunas diferencias, su seleccionador, Rudi García, empleó un equipo similar al que maneja en el Mundial 2026, con Kevin De Bruyne, Jermey Doku, Brandon Mechele, Maxim de Cuyper y Charles de Keteleare dentro de la alineación inicial en aquel choque y, hasta ahora, en el once tipo del técnico a lo largo del Mundial 2026.

🇺🇸 USA have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

Antes de ese partido, Bélgica eliminó a Estados Unidos en los octavos de final de Brasil 2014, la misma fase en la que se enfrentarán. Fue por 2-1 en la prórroga, con goles de Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, vigentes todavía en la selección. Son los dos únicos que continúan entre los ‘Diablos Rojos’ además del portero Thibaut Courtois desde aquel encuentro a la actualidad.

Esas son las dos victorias más recientes de Bélgica contra Estados Unidos, pero hay cuatro más: 2-4 en 2013, 1-0 en 2011, 2-0 en 1998 y 1-0 en 1995, con la única excepción de la derrota en su primer duelo, en el Mundial de 1930, hace casi un siglo, cuando el equipo norteamericano se impuso por 3-0 en la primera Copa del Mundo de la historia.