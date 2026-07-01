Estados Unidos con antojo de historia; ¡ya está en octavos de final!

Héctor Cantú

La Selección de los Estados Unidos ha hecho válida su condición de favorito y logró el boleto a octavos de final luego de vencer por 2-0 a Bosnia Herzegovina.

Ni siquiera la ventaja numérica en el campo con 20 minutos de juego, fue suficiente para que el equipo europeo opusiera mayor resistencia al cuadro comandado por Mauricio Pochettino.

THE @USMNT TAKES THE LEAD 🇺🇸



NOW BALOGUN CAN REALLY HIT THE @KingJames SILENCER! pic.twitter.com/4t9LzMjUUG — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Dos errores terminaron por hundir al equipo bosnio. El primero, en la zona defensiva al regalar un balón que terminó capitalizando Folarin Balogun, el goleador de los Estados Unidos en este Mundial.

Después, a 10 minutos del final, con una mala ubicación del portero bosnio y de la barrera en un tiro libre, que permitió que el envío de Milk Tilman encontrara las redes y finiquitara la historia de los Dragones en esta Copa del Mundo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para los Estados Unidos, pues Balogun fue expulsado luego de revisar una falta en el VAR. Esta situación deja sin posibilidad de que vea minutos en la siguiente ronda.

“Malik Tillman, he’s got class. If there’s anyone on the field that can do that, and float it in to that top corner, it’s that man.” 🇺🇸@stuholden called it. Malik Tillman delivered. pic.twitter.com/GPeYCqB1hi — FOX Sports (@FOXSports) July 2, 2026

Estados Unidos se medirá a Bélgica en su siguiente compromiso con el deseo de superar los octavos de final, una instancia en la que se ha quedado en los Mundiales 1994 y 2002

En su siguiente compromiso, las Barras y las Estrellas se enfrentarán a Bélgica por un boleto a los cuartos de final de la presente edición de la Copa del Mundo.