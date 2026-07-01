Bélgica consiguió el milagro en Seattle y está en octavos de final

Hiram Marín

Hubo un momento en el que solo una tragedia sacaría a Senegal de los octavos de final...y esa tragedia llegó. Bélgica despertó al minuto 86, luego al 89, forzó los tiempos extra y terminó ganando 3-2 con un penal de último minuto para avanzar así a la siguiente ronda.

La incredulidad inundó los rostros de los jugadores senegaleses. No daban crédito de lo que estaban viendo. Esa férrea reacción no estaba en su guión, pero sí en el de los 'Diablos Rojos', que sacaron la casta en el momento en el que lo necesitaban.

🇧🇪 La Belgique renverse le match et fait chuter le Sénégal!#FIFAWorldCup — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) July 1, 2026

Senegal fue amo y señor del primer tiempo. Con los goles de Habib Diarra e Ismaila Sarr parecían poner orden y prácticamente convertir en un trámite la segunda mitad, buscar coronar con otro gol y llegar con calma al final del encuentro.

Pero esto no sucedió. Bélgica se fue agrupando poco a poco. Hasta antes de la pausa de hidratación en la segunda mitad, incluso superó la discusión entre Leandro Trossard y Youri Tielemans.

Un momento: Bélgica no escuchó la campana y se levantó

La entrada de Romelu Lukaku le dio frescura a Bélgica y justo al mimuto 86, fue él precisamente quien acercó a su Selección, el gol parecía ser solo de la honra, pero Tielemans pensaba distinto, aprovechó un grosero error del guardameta senegalés e increíblemente ponía el 2-2.

Era necesario definir en tiempos extra y otra vez, justo cuando todo parecía indicar que la tanda de penales era inminente, llegó la marcación precisamente de un penal, Tielemans pidió el balón y prácticamente sobre la hora, marcó el 3-2 que tiene a Bélgica milagrosamente en octavos de final.