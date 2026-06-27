Técnico de Escocia renuncia tras quedar eliminado del Mundial

Reuters

Steve Clarke renunció como entrenador de Escocia, anunció la Federación Escocesa de Fútbol tras la eliminación de la selección del Mundial, que se confirmó el sábado tras una serie de resultados.

A sus 62 años, pone fin a un mandato en el que llevó a Escocia a su primer Mundial en 28 años, además de lograr dos clasificaciones consecutivas para la Eurocopa.

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"El seleccionador más laureado del país ha puesto fin a sus siete años al frente del equipo tras confirmarse la eliminación de Escocia de la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo la federación en un comunicado.

Escocia, que volvió al Mundial tras una ausencia de 28 años, terminó tercera en el Grupo C, pero no logró meterse entre los ocho mejores terceros que pasan a la fase eliminatoria.

En mayo, Clarke firmó un nuevo contrato para seguir al frente de la selección hasta el Mundial 2030 y también tenía previsto dirigir a Escocia en la Eurocopa 2028, que será coorganizada por Gran Bretaña e Irlanda.

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"La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora", declaró Clarke.

"Se merecen todos los elogios y el reconocimiento que reciben (...) Gracias por haberme acogido y buena suerte a mi sucesor".