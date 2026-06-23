Escocia sueña con superar la fase de grupos del Mundial por primera vez

Redacción FOX Deportes

Steve Clarke, aseguró este martes que tiene la esperanza de alcanzar un buen resultado contra Brasil para que Escocia clasifique por primera vez a la segunda ronda de una Copa del Mundo, en su octava participación.

"Escocia nunca ha logrado pasar de la fase de grupos. Así que si pudiéramos ser el primer equipo en lograrlo, obviamente sería muy especial", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al partido que tendrá lugar mañana en el Hard Rock Stadium de Miami.

Escocia llega con tres puntos, fruto de su victoria en el debut ante Haití, uno menos que Marruecos y Brasil, líderes del grupo C.

Una victoria le garantizaría como mínimo la segunda plaza del grupo, mientras que un empate o una derrota les haría depender del resto de terceros clasificados.

Clarke indicó que la clave para sacar un buen resultado ante Brasil pasará por "no atacar en exceso y no quedar expuestos al contraataque", y usar "realmente bien" el balón cuando lo tengan para generar peligro.