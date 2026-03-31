Publicación: martes 31 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Sudáfrica quiere dar la sorpresa en el Mundial

El entrenador de los 'Bafana Bafana' habló de las posibilidades del equipo.

Sudáfrica puede dar algunas sorpresas en el Mundial de este año, ya que llega al torneo como un equipo desconocido, dijo el lunes el entrenador Hugo Broos.

La Selección Sudafricana regresa al Mundial por primera vez desde que el país organizó el torneo en 2010 y jugará el partido inaugural el 11 de junio ante la coanfitriona México en el Estadio Azteca.

También se enfrentará a Corea del Sur en el Grupo A y al ganador de la eliminatoria del 31 de marzo entre República Checa y Dinamarca.

"Cuando estemos en nuestro mejor nivel, con la calidad que tiene este equipo, podemos dar algunas sorpresas en el Mundial", dijo el veterano seleccionador belga antes del partido amistoso de preparación para el Mundial frente a Panamá del martes.

"Además, somos un equipo que no conoce mucha gente, así que eso podría ser bueno para nosotros", añadió.

Broos señaló que, aunque el equipo se había clasificado para el torneo tras una larga ausencia, sus ambiciones eran causar impacto y llegar lo más lejos posible.

"Para mí, no basta con estar allí, y me sentiría muy, muy decepcionado si el rendimiento no fuera el que creo que pueden alcanzar", dijo el exinternacional belga.

"En realidad, no tengo que presionar a los jugadores porque ellos también quieren demostrar su valía en el Mundial. Conozco su mentalidad, sé el hambre que tienen de hacer algo en el torneo".

Sudáfrica se clasificó anteriormente para las Copas de 1998 y 2002 y fue la anfitriona en 2010, pero desde entonces ha obtenido resultados decepcionantes.

El México vs. Argentina en el Mundial y otros partidos imperdibles

10. Suecia vs. Suiza (eliminatorias UEFA) viernes 10 de octubre. Suecia está urgido de una victoria para mantenerse con vida en la eliminatoria
9. Países Bajos vs. Finlandia (eliminatorias UEFA) domingo 12 de octubre. Países Bajos intentará mantener su récord invicto en las eliminatorias
8. Italia vs Estonia (eliminatorias UEFA) sábado 11 de octubre. Italia intentará mantenerse en el segundo lugar de su grupo
7. Inter Miami vs. Atlanta FC (MLS) Sábado 11 de octubre. Leo Messi buscará marcar para recuperar el liderato de goleo en solitario
6. España vs. Georgia (Eliminatorias UEFA) Sábado 11 de octubre. España busca mantener el paso perfecto en su tercer partido eliminatorio
5. Corea vs. Brasil (Amistoso). Viernes 10 de octubre. Vinícius Júnior y Rodrygo regresan a la actividad con la selección de Brasil
4. Argentina vs. Venezuela (Amistoso) viernes 10 de octubre. Partido que se mueve de sede y se disputará en casa de Leo Messi y el Inter Miami
3. Portugal vs. Irlanda (eliminatorias UEFA) Los lusitanos buscan afianzarse en el liderato de las eliminatorias
2. México vs. Colombia (Amistoso) Sábado 11 de octubre. Partido de preparación importante para el equipo de Javier Aguirre
1. México vs. Argentina (Mundial Sub 20) Sábado 11 de octubre. El equipo mexicano busca regresar a una semifinal en la Copa del Mundo

Sin embargo, terminó delante de Nigeria en su grupo de clasificación y se hizo con una de las nueve plazas africanas para el campeonato que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

"Creo que lo que Sudáfrica necesita es interés desde el extranjero, pero ese interés solo se consigue cuando se participa en grandes torneos", dijo Broos.

"Después de quedar terceros en la Copa Africana de Naciones (2023) en Costa de Marfil, de repente surgió interés por los jugadores de la selección nacional, y eso es lo más importante para que puedan marcharse al extranjero", sostuvo.

La plantilla de Sudáfrica está compuesta principalmente por jugadores que militan en el país, a diferencia de otros equipos africanos que compiten en el Mundial, la mayoría de los cuales cuentan con planteles formados por jugadores que compiten en clubes extranjeros, principalmente en Europa.

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Perú, Bélgica, Suecia, Gales, Escocia, Catar y Arabia Saudita
Argelia, Venezuela, Chile, Ucrania, Irlanda del Norte, Hungría, Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica.
Alemania, Japón, España, Argentina, México, Italia y Colombia.
Alemania
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Bélgica
Catar
Chile
Colombia
Costa Rica
Emiratos Árabes Unidos
Escocia
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Japón
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Perú
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