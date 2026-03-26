Se viene otro escándalo; Senegal presentará la Copa Africana de Naciones que desconoció la CAF

EFE

La Federación de Fútbol de Senegal espera que, en julio próximo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resuelva reconocerle el título de la Copa África que la Confederación Africana (CAF) decidió entregar a Marruecos el pasado día 17, dos meses después de que Senegal se impusiese por 1-0 en la prórroga, por el amago de retirada que hicieron los Leones del Teranga, después de que pitasen un penalti en su contra.

"Es el robo administrativo más descarado y singular de la historia de nuestro deporte", denunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación de Fútbol de Senegal, que aseguró que su país "no se doblega ni transige sus valores" y es por eso que dará la batalla legal para que se reconozca el triunfo de su conjunto, que físicamente está en manos de Senegal.

Senegal enloqueció con el título de la Copa Africana de Naciones

"La decisión del tribunal de apelación de la que les voy a hablar ni siquiera puede considerarse una verdadera resolución deportiva, de tan burda, absurda e irracional que es", dijo Seydou Diagne, uno de los abogados del equipo jurídico de la Federación de Fútbol de Senegal, que está compuesto por franceses, suizos y el español Juan de Dios Crespo-Pérez.

El próximo día 28 el trofeo de la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025 estará en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, al norte de París, durante el partido entre Senegal y Perú.

"El trofeo estará ahí y las camisetas del equipo serán las que tengan incluida esa estrella de la CAN 2025", contó en declaraciones a EFE Crespo-Pérez, que aseguró no temer ninguna sanción por ello.

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que se disputó el 18 de enero en Rabat y donde ganó por 0-1 en la prórroga.

Sin embargo, la Confederación Africana resolvió el recurso de apelación de la Federación de Fútbol de Marruecos, que argumentó que el equipo rival abandonó el partido sin la autorización del árbitro, como recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

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Lo que motivó la salida del campo de los jugadores de Senegal, a excepción del delantero Sadio Mané, fue un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga. Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego los senegaleses volvieron y se reanudó el encuentro, que siguió con esa falta que no se convirtió en gol.

Con motivo de la salida del campo de los senegaleses la CAF decidió cambiar el marcador 0-1 por 3-0, otorgando la victoria a Marruecos.