Stephen Eustáquio es el Héroe del Día

Karla Villegas Gama

Stephen Eustáquio se convirtió en el Héroe del Día al anotar un gol en el minuto 90+2 que significó la clasificación de Canadá a los octavos de final.

Será la primera ocasión que los 'Canucks' disputen el quinto partido de una Copa del Mundo.

El mediocampista de 29 años fue fundamental en la creación de juego de los canadienses, con 67 toques, 43/48 pases acertados y cinco centros, demostrando que es una pieza fundamental en la alineación de Jesse Marsch.

Un viaje conocido del futbol mexicano, tras su paso por el Cruz Azul, ha defendido a Canadá desde 2019 y ya suma 60 convocatorias y 5 goles.