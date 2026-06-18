Ningún canadiense olvidará este día: Jesse Marsch

EFE

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, afirmó este jueves que la goleada por 6-0 ante Catar supone un momento que “ningún canadiense olvidará”, aunque la histórica primera victoria mundialista de la selección masculina quedó ensombrecida por la grave lesión de Ismaël Koné, quien, según el técnico, será operado esta misma noche en Vancouver.

“Está en el hospital. Lo prepararán para una intervención quirúrgica. Voy a ir a verlo después de esta rueda de prensa”, explicó Marsch tras el partido, en una comparecencia en la que alternó la satisfacción por el triunfo con la preocupación por el centrocampista.

Canadá aplastó a Catar y ganó su primer partido en una Copa del Mundo Canadá se colocó en primer lugar de grupo por la diferencia de goles

Pese al golpe emocional, Canadá completó una noche histórica. Tras empatar contra Bosnia-Herzegovina en su debut, el equipo de Marsch sumó ante Catar su primera victoria en una Copa del Mundo masculina y se colocó en posición de pelear por el liderato del grupo.

“Cuando llegué aquí, la visión era más que este Mundial. Era cambiar el deporte en el país, generar interés, crear una identidad de lo que podía ser el futbol canadiense”, afirmó Marsch.