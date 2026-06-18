Canadá aplastó a Catar y ganó su primer partido en una Copa del Mundo

Oscar Sandoval

Canadá goleó 6-0 a Catar y en un partido para recordar porque significó su primera victoria en la Copa del Mundo, en 90 minutos dio la mejor actuación de un equipo de la CONCACAF en este siglo y escaló al primer lugar del Grupo B del Mundial 2026.

Canada, we’ve waited a long time for this moment!



Our first ever win at a Men’s World Cup Finals! 🇨🇦❤️#CANMNT #OurGameNow pic.twitter.com/rjl814tblm — CANMNT (@CANMNT_Official) June 19, 2026

Canadá rompió una racha de siete partidos sin ganar en un mundial y lo hizo a lo grande, dominando y pasándole por encima al rival más débil del torneo en las últimas ediciones que además perdió dos jugadores para empezar a escribir los primeros párrafos de sus triunfos en el torneo.

El 3-0 de la primera mitad es prueba de un control absoluto por parte de los de la ‘Hoja de Maple’ que se adelantaron a los 16 minutos por medio de Cyle Larin, pero la figura fue Jonathan David quien anotó al 29 y 45+3 para dejar un resultado contundente al descanso.

Nathan Saliba aumentó la cuenta al 64 y Mohammed Manai con un autogol pusieron la alfombra roja para David quien anotó su tercero al 90+2 para redondear una actuación ilusionante del anfitrión que apunta a la siguiente ronda.