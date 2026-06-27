Publicación: domingo 28 de junio de 2026

Karla Villegas Gama

Canadá sigue haciendo historia y ya está en octavos de final

Stephen Eustáquio marcó al 90+2' y selló el pase histórico de los 'Canucks'.

Cuando todo apuntaba al alargue, Stephen Eustáquio apareció en el tiempo agregado para darle a Canadá el pase a los octavos de final por primera vez en su historia, con un agónico 1-0 sobre Sudáfrica.

Los coanfitriones tomaron el control del encuentro desde el silbatazo inicial y aunque generaron oportunidades de gol no tuvieron la claridad frente al arco para convertirlas. Sudáfrica, en cambio, intentó jugarle al tú por tú a base de potencia física.

En el complemento, los 'Bafana Bafana' presionaron más arriba y aprovecharon los espacios que Canadá dejó al intentar salir jugando. Así generaron algunas oportunidades de gol.

Cuando Sudáfrica vivía sus mejores minutos, Jesse Marsch no tuvo más opción que darle minutos a un recién recuperado Alphonso Davies con la intención de recuperar el control del partido.

El lateral le dio dinamismo al conjunto canadiense, con velocidad por las bandas, centros peligrosos y disparos potentes.

Sudáfrica apostó por resistir y llevar el partido al alargue, pero Canadá tenía otros planes.

Cuando el partido parecía destinado al tiempo extra, Stephen Eustáquio aprovechó un rechace de Ime Okon y sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área para marcar el 1-0 al minuto 90+2'.

En la siguiente ronda, los canadienses enfrentarán al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos en busca de seguir haciendo historia.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS