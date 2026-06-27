Canadá sigue haciendo historia y ya está en octavos de final

Karla Villegas Gama

Cuando todo apuntaba al alargue, Stephen Eustáquio apareció en el tiempo agregado para darle a Canadá el pase a los octavos de final por primera vez en su historia, con un agónico 1-0 sobre Sudáfrica.

Los coanfitriones tomaron el control del encuentro desde el silbatazo inicial y aunque generaron oportunidades de gol no tuvieron la claridad frente al arco para convertirlas. Sudáfrica, en cambio, intentó jugarle al tú por tú a base de potencia física.

En el complemento, los 'Bafana Bafana' presionaron más arriba y aprovecharon los espacios que Canadá dejó al intentar salir jugando. Así generaron algunas oportunidades de gol.

Insane clearance from Mbokazi to keep the game scoreless. 🤯🇿🇦pic.twitter.com/r1d2BJjBaO — Major League Soccer (@MLS) June 28, 2026

Cuando Sudáfrica vivía sus mejores minutos, Jesse Marsch no tuvo más opción que darle minutos a un recién recuperado Alphonso Davies con la intención de recuperar el control del partido.

El lateral le dio dinamismo al conjunto canadiense, con velocidad por las bandas, centros peligrosos y disparos potentes.

Sudáfrica apostó por resistir y llevar el partido al alargue, pero Canadá tenía otros planes.

Canada star Alphonso Davies makes his 2026 FIFA World Cup debut and receives a big ovation in Los Angeles 🇨🇦 pic.twitter.com/WgLr7OcmUB — FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

Cuando el partido parecía destinado al tiempo extra, Stephen Eustáquio aprovechó un rechace de Ime Okon y sacó un potente disparo cruzado desde fuera del área para marcar el 1-0 al minuto 90+2'.

En la siguiente ronda, los canadienses enfrentarán al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos en busca de seguir haciendo historia.