Senegal 'la rompe'; así presentaron a su equipo para el Mundial

Héctor Cantú

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, las selecciones comienzan a dar a conocer sus listas definitivas de jugadores convocados para la justa internacional.

Algunas de las federaciones se han puesto creativas y han dejado piezas audiovisuales fantásticas. El último en sumarse a esta tendencia y lista ha sido Senegal, el actual campeón de África.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

En un video ambientado en la sabana africana y el título continental custodiado por Leones, se ha dado a conocer al equipo que está llamado a ser una de las grandes sorpresas del Mundial.

Un total de 28 futbolistas, encabezados por el incansable Sadio Mane, conforman esta convocatoria en la que el campeón de África intentará defender su honor.

📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Un total de tres arqueros, 10 defensas, 7 mediocampistas y8 delanteros conforman el grupo de los Leones.

Senegal se enfrentará a Irak, Noruega y Francia en la fase de grupos del Mundial 2026.