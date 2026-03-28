Senegal celebró el título de la Copa Africana ante Perú, a pesar de todo

Redacción FOX Deportes

Con un concierto de su estrella musical Youssou N'Dour, Senegal celebró en el Stade de France, el título de la Copa de África logrado el pasado enero, pero que acaba de serle retirado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y entregado a su rival en la final, Marruecos.

La présentation du 🏆 au stade de france ⭐️ ⭐️ pic.twitter.com/ri7loapHAq — Football Senegal (@FootballSenegal) March 28, 2026

Antes del amistoso ante Perú, la conmemoración se realizó a pesar de las advertencias jurídicas del presidente del Club de Abogados de Marruecos, el letrado Mourad Elajouti, quien anunció haber enviado "dos requerimientos formales a la sociedad de explotación del Stade de France, así como al grupo GL Events".

El objetivo de ambas acciones es advertir a ambas sociedades que "al prestar su colaboración a una ceremonia basada en un título revocado, estas entidades comprometen su responsabilidad directa".

Los hinchas de Senegal prácticamente llenaron los 80.000 asientos de Saint-Denis blandiendo la bandera tricolor y estrellada de su país.

Sonrientes, los jugadores senegaleses saltaron al terreno de juego con el trofeo de la CAN oficialmente revocado. Ante la ausencia de Sadio Mané, lesionado, el capitán senegalés fue Kalidou Koulibaly. El central del Al-Hilal elevó el trofeo rodeado de sus compañeros bajo la música de Youssou N'Dour.