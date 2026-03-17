Le quitaron la Copa Africana en la mesa, pero Senegal no lo permitirá

Redacción FOX Deportes

Senegal no permitirá que le quiten el título de la Copa Africana de Naciones en la mesa.

Luego de darse a conocer la decisión de la Confederación Africana de Futbol de retirarle el título a la Selección Senegalesa, el cual le ganó a Marruecos a principios de año, la Federación de ese país emitió un comunicado donde denuncia “una decisión sin precedentes e inaceptable” que apelará ante el TAS.

Senegal venció 1-0 a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones, pero lo que llevó al Comité de Apelaciones a tomar la escandalosa decisión de otorgarle la razón y el título a Marruecos (y una victoria 3-0 por default a los ‘Leones del Atlas’) fue el abandono momentáneo del equipo senegalés (en protesta por las decisiones arbitrales), lo cual está prohibido y cuyas consecuencias vienen estipuladas en el reglamento.

“La Federación Senegalesa de Futbol (FSF) ha tomado conocimiento de la notificación de la decisión dictada el 17 de marzo de 2026 por el Jurado de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF)”, inició el comunicado del equipo, el cual el 18 de enero había ganado su segundo título.

¡Histórico! le quitan la Copa Africana de Naciones a Senegal; Marruecos, nuevo campeón Los Leones de Teranga han sufrido un duro golpe sobre el escritorio

“El Jurado de Apelación ha estimado, además, que el comportamiento del equipo de Senegal caía bajo los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones. En consecuencia, la CAF ha declarado que la FSF incumplió el artículo 82 y ha pronunciado la pérdida del partido”, explicó la entidad.

Por esta razón, la Federación recurrirá a la máxima instancia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, cuya decisión será definitiva y deberá ser aceptada por Marruecos, Senegal y la misma CAF.

“La Federación Senegalesa de Fútbol denuncia una decisión inicua, sin precedentes e inaceptable que arroja descrédito sobre el fútbol africano y sobre el fútbol senegalés. Para la defensa de sus derechos y de los intereses del fútbol senegalés, la Federación iniciará, en los más breves plazos, un procedimiento de apelación ante el TAS en Lausana”, advirtió.

Oficialmente, el campeón de la Copa Africana de Naciones es Marruecos, pero Senegal está en su derecho de apelar para que se le reivindique el título que tanto festejó hace dos meses en Rabat.